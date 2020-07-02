Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч

Не часто такое бывает в АПЛ, когда встреча первой и второй команд чемпионата уже не может повлиять на турнирную таблицу. Тем не менее, в 32-м туре мотивация "Ман Сити" будет зашкаливать, чтобы доказать себе и новому чемпиону, что именно команда Гвардиолы остается главным конкурентом "Ливерпуля" и взять реванш за поражение прошлой осенью. К тому же необходимо максимально сократить отрыв от "красных". А вот мерсисайдцы еще могут побить несколько рекордов Премьер-лиги, которые принадлежат "горожанам", например, можно набрать 100 очков и более за чемпионат, а также можно побить рекорд результативности.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль

Телетрансляция на канале Сетанта

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

***

В прошлом туре чемпионата "Ман Сити" неожиданно проиграл "Челси" 2:1. Можно увидеть регресс "горожан" по сравнению с прошлым сезоном и заметить проблемы у команды Гвардиолы, лондонцы ими воспользовались. Теперь на матче на своем стадионе манкунианцы пообещали воздать должное "Ливерпулю" и организовать им чемпионский коридор. Достойно. Но сразу после свистка арбитра про начало игры мерсисайдцев может ожидать настоящий ад.

Команда Клоппа в прошлом туре в чемпионском стиле разобралась с "Кристал Пэлас" 4:0. Нельзя назвать игру мерсисайдцев идеальной, ведь до этого у них была ничья с "Эвертоном" 0:0, но впечатление "красные" производят очень сильное. Впрочем, "Ман Сити" может испортить это впечатление. Напомним, пока у "Ливерпуля" всего одно поражение в чемпионате – 29 февраля "Уотфорд" сенсационно разгромил лидера 3:0.

У "Ливерпуля" есть небольшое преимущество перед "Ман Сити" в том плане, что времени на подготовку к этому матчу у гостей оказалось больше. Семь дней назад "красные" провели свою встречи с "КП". А вот манкунианцы три дня назад сыграли в Кубке Англии с "Ньюкаслом" (2:0). Наверняка Гвардиола постарается максимально использовать ротацию игроков, есть высокая вероятность, что Александр Зинченко выйдет в основе "Ман Сити", поскольку прошлый матч он просидел на скамье запасных.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В ноябре прошлого года на "Энфилде" "Ливерпуль" в хорошем стиле разобрался с "Манчестер Сити" - 3:1. Голы забивали Фабиньо, Салах и Мане, у гостей в конце встречи отличился и спас манкунианцев от разгрома Бернарду Силва.

В 2019-м состоялось еще два матча этих соперников, в которых сильнее был клуб з "Манчестера". В АПЛ 2:1 победил "Сити", в СуперКубке Англии серия пенальти (5:4) покорилась подопечным Гвардиолы, основное время завершилось вничью 1:1.

Также необходимо отметить, что "Ман Сити" пока самая результативная команда чемпионата – 77 голов на их счету. У "Ливерпуля" 70 точных ударов, но более надежная оборона – всего 21 пропущенный мяч (у "Сити" 33 пропущенных гола).

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 186 матчей;

46 побед Ман Сити, 49 ничьих, 91 победа Ливерпуля

Общий счет – 243:329

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Есть потери у обоих соперников перед очной дуэлью. Агуэро и Фернандиньо точно не сыграют из-за травм в этом туре, а также Гарсия под большим вопросом у манкунианцев. У "Ливерпуля" из основных игроков не сыграют Матип, Милнер, Шакири, а также Клайн. Впрочем, глубина запаса у лидеров АПЛ солидная, каждого из травмированных игроков есть кому полноценно заменить.

Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер, Гюндоган, Д. Силва, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Жезус.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

ПРОГНОЗ

Самым непредсказуемым образом может пройти этот матч, многое будет зависеть от того, кто забьет первый гол. Есть высокая вероятность, что не будут осторожничать команды, а "Ман Сити" с первых минут бросится на ворота "Ливерпуля". Тогда нас ожидает настоящее шоу. Злее будут хозяева встречи, а гости еще не успели прийти в себя от обрушившегося на их головы счастья. Предположим, что команда Гвардиолы возьмет реванш за утраченный титул. Прогноз: победа Ман Сити 3:1.