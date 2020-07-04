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Манчестер Юнайтед - Борнмут. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 4 июля, начало встречи в 17:00

Манчестер Юнайтед - Борнмут. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Кризисный, готовый к вылету из АПЛ "Борнмут" вряд ли окажет "Ман Юнайтед" достойное сопротивление, сейчас уже никто не верит в "вишни" (включая их самих). Тем не менее, если "красные дьяволы" допустят недооценку соперника, потеряют концентрацию, черная полоса команды Эдди Хау может вдруг закончиться.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 17:00 Борнмут

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Последний раз "Борнмут" набирал очки в чемпионате 29 февраля, сенсационно расписав ничью с "Челси" 2:2. С тех пор "вишни" провели в Премьер-лиге четыре матча, в которых без шансов проиграли. В прошлом туре "Ньюкасл" разгромил "Борнмут" на его поле 4:1. Откровенно слабое впечатление производит команда Хау.

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А вот подопечные Сульшера не проигрывали с января месяца, когда "Бернли" на "Олд Траффорд" оказался сильнее хозяев 2:0. Серия без поражений у "МЮ" девять матчей, четыре из них ничейные, в остальных 11-ти манкунианцы были сильнее. Судя по всему, "красных дьяволов" не остановить. В прошлом туре они легко разобрались с "Брайтоном" 3:0.

Последнее свидание соперников по 33-му туру завершилось минимальной победой "Борнмута" 1:0 (в ноябре 2019-го). А вот в Манчестере "вишни" последний раз потерпели разгромное поражение 1:4. На сегодняшний день фаворит встречи очевиден, разве только произойдет что-то совсем неожиданное. Дополнительной мотивацией для хозяев будет возможность в случае победы обойти "Челси" и взобраться на четвертое лигочемпионовское место. Прогноз: победа Манчестер Юнайтед 3:1.

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В статье: Манчестер Юнайтед Борнмут Прогнозы
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