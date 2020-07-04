Проверка домашнего задания. Челси – Уотфорд. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

4 июля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

И вновь "Челси" встретится с командой из самой нижней части турнирной таблицы. По состоянию на 32 сыгранных тура чемпионата Англии "Уотфорд" занимает последнее место в рейтинге (17-е из 20), которое гарантирует сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон. Сначала о хорошем – умении преподнести сюрприз. До карантина "шмели" стали авторами чуть ли не самой громкой сенсации в рамках первенства – в конце февраля именно подопечные Найджела Пирсона сняли с "Ливерпуля" статус "непобедимых" в АПЛ, уничтожив "красных" со счетом 3:0 на родном "Викаридж Роуд".

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Успех во многом был добыт благодаря нейтрализации сильной стороны "Ливерпуля" – команда Клоппа славится своим умением отлично играть на подборах, но "Уотфорд" действовал максимально просто, разрезая "красных" за счет длинных выносов и заблаговременных открываний под них. Безусловно, схема "шмелей", таким образом, порой трансформировалась с 4-2-3-1 на 3-6-1 – Деулофеу и Сарр садились достаточно низко. Но жертва того стоила.

Конечно же, аутсайдеров "шмелей" сложно назвать новаторами или командой с каким-то особым фактором – скорее, просто коллективом, который потенциально способен портить нервы далеко не последним клубам (победа над "МЮ" в декабре (2:0) и две ничьи с "Тоттенхэмом"). Хотя, по сути, мы сейчас просто описали отличительную черту АПЛ от других лиг. Результаты "Уотфорда" после локдауна откровенно слабые – три поражения с коллективами из нижней части таблицы и ничья 1:1 с растерявшим все остатки психологии "Лестером".

"Челси" мог оказаться на чистом третьем месте в зачете, обыграй "синие" соседей шмелей по рейтингу, "Вест Хэм", в предыдущем туре. Лэмпард продолжает насыщать свои ответы на пресс-конференциях трезвостью взглядов и объективностью мышления – как раз поражение от "молотобойцев" и отвечает на вопрос, почему "пенсионеры" пока не ведут борьбу за самые высокие места. Конечно же, в очередной раз поздравим Андрея Ярмоленко с забитым мячом, но украинский фактор не был ключевым – "Вест Хэм" закрылся (владение мячом 27% на 73% в пользу гостей) и нанес 3 удара в створ. Напомнить вам счет? "Челси" проиграл команде Мойеса 3:2. Это свидетельствует о сложностях при вскрытии массированной обороны и привычных проблемах с реализацией – свои два мяча подопечные Фрэнка забили не с игры, а со стандартных положений.

Если же оценивать камбэк после локдауна в целом в исполнении обеих команд, то здесь перевес однозначно в сторону "Челси", даже несмотря на их осечку с "молотобойцами". Не зря Лэмпарда номинировали на тренера месяца. В то же время, "синие" обязаны помнить, что ведут сложную борьбу за место в ТОП-4 – еще одно нажатие на педаль тормоза в заезде с "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" рискует стать фатальным. Добавим, что Фрэнк по-прежнему не сможет рассчитывать на Томори, так как Фикайо продолжает залечивать мышечное повреждение. Также в лазарет угодил Матео Ковачич. У Пирсона одна серьезная проблема – Деулофеу лечит колено.

No time to dwell. ???? pic.twitter.com/CogVT5jueM — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2020

Прогноз. 2:0. Фрэнк должен доказать, что имеет противоядие к потенциальному низкому блоку "Уотфорда" образца игры с "Ливерпулем". Особенно ввиду поражения от "Вест Хэма" – Лэмпард получил хороший урок и домашнее задание от "молотобойцев", целью которых было показать, что команду нужно готовить особым образом не только на битвы с грандами, но и с аутсайдерами. Отметим, что у "Челси" отличная статистика домашних встреч со "шмелями" – 8 побед в 9 матчах во всех турнирах, а также не менее 3 забитых мячей в среднем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.