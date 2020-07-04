Вулверхэмптон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Даже если в эту субботу "Арсенал" обыграет "Вулверхэмптон", то не сможет обойти его в турнирной таблице. "Волки" блестяще выступают в этом чемпионате и реально претендуют на призовые места. В случае победы над "канонирами" и осечки других конкурентов подопечные Нуну Санту вполне могут оказаться в тройке лучших команд Премьер-лиги. При всем уважении к гостям из Лондона, но не они фавориты в этой встрече.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Вулверхэмптон 19:30 Арсенал Лондон

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Подопечные Артеты одержали победы в трех последних матчах – в АПЛ одолев "Норвич" и "Саутгемптон", а в Кубке Англии "Шеффилд Юнайтед". Неплохую форму набрали "канониры" и вряд ли собираются останавливаться, тем более, что есть возможность поправить свое турнирное положение (вплотную подобраться к нынешнему сопернику). Вот только у "волков" серия без поражений более впечатляющая и свои задачи на этот чемпионат, всё они поставили на этот турнир.

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"Вулверхэмптон" одержал победы во всех трех матчах чемпионата после карантинной паузы – над "Вест Хэмом", "Борнмутом" и "Астон Виллой". Общая удачная серия в Премьер-лиге команды Нуну Санту составляет восемь поединков подряд (пять побед и три ничьи). Еще в январе "Ливерпуль" не без проблем обыграл "волков" 2:1.

В ноябре прошлого года "Арсенал" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью 1:1, было это в столице Объединенного Королевства. А вот на Молинью последнее свидание завершилось победой хозяев 3:1. Сейчас обыграть "канониров" будет сложнее, все же лондонцы также борются за место в еврокубках. Вполне вероятно, что в 33-м туре повториться результат ноябрьского противостояния. Прогноз: ничья 1:1.