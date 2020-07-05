Ливерпуль - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ

У "Ливерпуля" в трех матчах чемпионата после коронавирусной паузы полный набор результатов – ничья, победа и поражение. Для чемпиона как-то не солидно, получается смазанная концовка блестящего сезона, и особо горький привкус оставила неудача "красных" в матче с "Ман Сити" в прошлом туре, когда экс-чемпион просто поиздевался над лучшей командой АПЛ (4:0). Пока все еще зависит от мерсисайдцев, можно поставить в этом сезоне несколько новых рекордов и завершить чемпионат на мажорной ноте, как это и положено триумфатору турнира. Календарь у команды Клоппа вполне приемлемый, главное собраться и показать чемпионский характер.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль 18:30 Астон Вилла

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Последний раз "Астон Вилла" чувствовала вкус побед с января, когда во встрече с "Лестером" оказалась сильнее 2:1 (в Кубке английской лиги). В чемпионате (опять же в январе) удалось обыграть "Уотфорд" 2:1. Общая серия без викторий у бирмингемцев составляет девять поединков, из них всего две ничьи. В 32-м туре "львы" уступили "Вулверхэмптону" 0:1, хоть и боролись до последнего. Очень сложно будет им сохранить прописку в элите.

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Необходимо напомнить, что в прошлом году "Ливерпуль" пожертвовал матчем четвертьфинала Кубка Англии, когда в декабре молодежный состав уступил "Астон Вилле" 0:5. Ранее в ноябре была не очень уверенная победа "красных" над бирмингемцами в чемпионате 2:1. Может пришло время лидеру наказать дерзкого новичка Премьер-лиги?

Команда Дина Смита сохраняет приемлемые шансы продолжить свое пребывание в АПЛ, но для этого необходимо прервать черную полосу. Про мерсисайдцев много пишут, что они слишком много времени праздновали оформление долгожданного чемпионства, поэтому потеряли форму. А вот "Астон Вилла" должна быть во всеоружии и полной готовности, есть вероятность, что "Ливерпуль" снова потеряет очки. Прогноз: ничья 1:1.