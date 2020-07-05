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Саутгемптон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 5 июля, начало встречи в 21:00

Саутгемптон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Удовлетворит ли "Манчестер Сити" разгромная победа над "Ливерпулем" в прошлом туре? С одной стороны, отрыв "горожан" в АПЛ от преследователей вполне комфортный, вряд ли кто-то сместит их со второго места АПЛ, к тому же команда Гвардиолы еще участвует в двух других турнирах. Может, есть необходимость сохранить силы на Кубок Англии, а затем на Лигу Чемпионов?

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Саутгемптон 21:00 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Саутгемптон" обезопасил себя от зоны вылета, однако и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы уже не сможет. В прошлом туре "святые" в гостях довольно легко разобрались с "Уотфордом" (3:1), который имел мотивацию, поскольку пытается сохранить прописку в элите. Без чувства ответственности за результат "Саутгемптон" может доставить проблемы и манкунианцам.

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В этом сезоне "Ман Сити" дважды обыграл "святых" - 2:1 в чемпионате и 3:1 в Кубке лиги. Обе встречи состоялись на поле "горожан". В декабре 2018-го на "Сент-Мэри" команда Гвардиолы обыграла "Саутгемптон" 3:1. Общая победная серия "Сити" составляет семь матчей. В октябре 2016-го последний раз соперники играли вничью (1:1).

Конечно, фаворит в этой встрече очевиден. Но есть основания предполагать, что в экономном режиме "Манчестер Сити" проведет этот матч. Возможна ротация состава, с большой вероятностью Александр Зинченко сыграет с первых минут. Предположим, что преимущество гостей окажется довольно скромным. Прогноз: победа "горожан" 1:0.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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