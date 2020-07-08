Ман Сити - Ньюкасл. Прогноз на матч АПЛ

Главной мотивацией "Ман Сити" в 34-м туре будет желание доказать случайность поражения от "Саутгемптона" в прошлом матче (0:1). Если, конечно, это случайность. Второе поражение после коронавирусной паузы, и девятое в чемпионате, что ясно дает понять почему подопечные Гвардиолы в этом сезоне всего лишь вторые. Для сравнения в двух предыдущих чемпионатах, когда "горожане" финишировали на первом месте, у них в сумме всего шесть поражений.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Манчестер Сити 20:00 Ньюкасл Юнайтед

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Ньюкасл" не проигрывал в чемпионате с февраля этого года, тогда "Кристал Пэлас" обыграл "сорок" 1:0. После паузы подопечные Стива Брюса сыграли четыре матча АПЛ – две победы и две ничьи. В прошлом туре "Юнайтед" расписал боевую ничью с "Вест Хэмом" 2:2, а победы удалось добыть в играх с "Шеффилдом" (3:0) и "Борнмутом" (4:1).

Но были и неудачные матчи у "Ньюкасла" в последнее время. Совсем недавно – 26 июня – "сороки" встречались с "горожанами" в Кубке Англии. "Ман Сити" без особых проблем одолел соперника 2:0, в каждом из таймов по голу забили Де Брюйне и Стерлинг.

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Вообще "Ньюкасл" может считаться неудобным соперником для "Ман Сити". В этом чемпионате первая игра между соперниками завершилась вничью 2:2, а в январе 2019-го "сороки" обыграли "горожан" 2:1. Правда, последняя встреча команд на "Этихад" завершилась в пользу хозяев – снова 2:1

В 34-м туре победа подопечным Гвардиолы не из разряда обязательных, возможно, тренер проведет серьезную ротацию состава. Хотелось бы увидеть Зинченко в основе, чтобы он почувствовал уверенность в себе и исправился после результативной ошибки в прошлом матче. Но украинец три дня назад отыграл все 90 минут, не высокие шансы имеет Зинченко, чтобы еще раз выйти на поле в основе. Но и без него хозяева смогут обыграть гостей. Прогноз: победа Ман Сити 2:1.