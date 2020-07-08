Брайтон - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Матч с "Брайтоном" станет для мерсисайдцев своеобразным экзаменом на готовность завершить чемпионат на мажорной ноте, как настоящий чемпион и лидер английского футбола. Смазанная концовка может негативно сказаться на настрое в следующем сезоне, а сейчас можно еще установить несколько рекордов, подтвердить свою репутацию и сохранить звание безусловно самого сильного представителя Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Брайтон 22:15 Ливерпуль

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Брайтон" в прошлом туре обыграл "Норвич" 1:0, также у "чаек" есть в активе недавняя победа над "Арсеналом" 2:1, собственно с нее подопечные Грема Поттера и начали летнюю серию игр. Затем была ничья с "Лестером" 0:0. Соперник у "Ливерпуля" непростой, хотя во в 32-м туре "Ман Юнайтед" показал, как можно его обыгрывать – 3:0.

В этом чемпионате на своем поле "красные" обыграли "Брайтон" 2:1 – дубль ван Дейка против одного точного удара Данка. Еще и в меньшинстве хозяева заканчивали тот поединок – удаление Алисона. Победная серия "Ливерпуля" в матчах с "чайками" составляет восемь матчей. В новейшей истории "Брайтон" очень неудачно играет с мерсисайдцами, еще в 1991-м последний раз сыграв с ними вничью (2:2) и с 1984-го не обыгрывали их (2:0).

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Правда, в последних трех матчах очень неуверенные победы добывает команда Клоппа. Лишь за счет одного мяча удавалось фавориту одолеть "Брайтон". Да и по игре все сложнее "красным". Может пришло время для "чаек" прервать эту серию?

"Ливерпуль" в прошлом туре справился с "Астон Виллой" 2:0, реабилитировавшись за поражение от "Ман Сити" 0:4. "Брайтон" давно обезопасил себя от вылета из элиты, так что может играть свободно, и все будет зависеть от гостей и их настроя. Есть основания предполагать, что и на эту игру Юрген Клопп найдет мотивацию для своих подопечных. Но победа вряд ли будет крупной. Прогноз: победа "Ливерпуля" 1:0.