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Амбиции разного уровня. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии

Амбиции разного уровня. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

9 июля. 22:15. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Астон Вилла" еще имеет шансы остаться в Высшем дивизионе Англии по итогам сезона (18-я позиция, 33 поединка, 27 очков) – команда Дина Смита продолжает вести борьбу за сохранение прописки. Сейчас "вилланам" стоит ориентироваться на "Уотфорд" (17-е место, 34 матча, 31 балл), который уже сыграл свой поединок в рамках тура – тем не менее, для сокращения отрыва от "шершней" бирмингемцам необходимо обыгрывать не абы кого, а набравший ход "Манчестер Юнайтед". Вряд ли прямо сейчас такой подвиг является реальной задачей для аутсайдера.

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После карантина "Астон Вилла" добыла всего два зачетных пункта из 15 возможных. "Львы" сыграли вничью с "Ньюкаслом" (1:1) и "Шеффилдом" (0:0), но почти без шансов уступили "Челси" (1:2), "Вулвз" (0:1) и "Ливерпулю" (2:0). Лазарет команды достаточно полон: у Таргетта проблемы с бедром, Уэсли и Хитон уже давно не помогают партнерам из-за своих коленей, а Энгельс травмировал ахиллово сухожилие. Зато Смит сможет рассчитывать на Грилиша и Мингса – исполнители получили повреждения в игре с "Ливерпулем". Отличные новости, ведь без Джека и Тайрона на поле против "МЮ" можно и не выходить.

"Красные дьяволы" великолепно выглядят после локдауна – подопечные Сульшера не испытали абсолютно никаких сложностей с "Норвичем" (1:2), "Шеффилд Юнайтед" (3:0), "Брайтоном" (0:3) и "Борнмутом" (5:2), допустив осечку лишь в первой игре с "Тоттенхэмом" (1:1). Особенно интересно наблюдать за тандемом Погба и Фернандеша в центре поля (если дуэт одновременно на поле, то Манчестер забивает каждые 37 минут), азартом Рашфорда после травмы, да и в целом – именно за таким непривычно сплоченным "Юнайтед".

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Теперь манкунианцы ведут ожесточенную борьбу за место в ТОП-4 (5-е место, 55 баллов после 33 туров) со сдавшим позиции "Лестером" (4-я строчка, 34 матча и 59 очков) и относительно неплохо идущим "Челси" (3-е, 34 встречи, 60 пунктов). Против "Астон Виллы" Сульшер сможет рассчитывать на всех игроков, кроме Туанзебе и Джонса – Линделеф должен успеть восстановиться к матчу со "львами".

Читайте такжеАПЛ. Челси перестрелял Кристал Пэлас, Уотфорд оформил камбэк с Норвичем

Прогноз. 0:3. "МЮ" не проигрывает на протяжении 21-го выездного поединка против "Астон Виллы" в рамках всех соревнований. Наблюдается огромный контраст в физических формах команд. "Дьяволы", которые забивают не менее 3 голов в последних 3 матчах, не должны терять очки с "Виллой" – "львы" не знают вкуса побед на протяжении 9 встреч в АПЛ, вряд ли сейчас ситуация резко изменится. Если манкунианцы устроят разгром, то станут первой командой в истории чемпионата Англии, которой удалось одержать 4 победы кряду с разницей мячей в 3 и более.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
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