Борнмут - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

Как только Моуриньо заявил, что для "Тоттенхэма" не будет катастрофой, если клуб не пробьется в еврокубки, как "шпоры" выиграли. В прошлом туре "Эвертон" минимально уступил лондонцам 0:1. Психологический ход португальца, чтобы помочь игрокам настроиться на остаток сезона. В гостях у "Борнмута" может быть легче, чем в поединке "Эвертоном", "вишни" проиграли в пяти последних матчах чемпионата и готовятся к вылету из АПЛ. Хотя от "Хотспур" сейчас любых сюрпризов можно ожидать.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Борнмут 20:00 Тоттенхэм

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Шансы у "Борнмута" сохранить прописку в элите остаются, но чисто теоретические. Команда Эдди Хау в прошлом туре постаралось остановить "Ман Юнайтед", почему-то сыграв с ними в открытый футбол. Это закончилось разгромом 2:5. В 32-м туре "Ньюкасл" с крупным счетом обыграл "Борнмут" 4:1. Сделаны ли выводы из этих поражений?

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В ноябре прошлого года последний раз встречались эти соперники, "Тоттенхэм" в Лондоне добыл победу 3:2. А вот в мае 2019-го на "Виталити" сильнее был "Борнмут" 1:0. Относительно недавно, в октябре 2016-го в Борнмуте соперники разошлись миром 0:0. Можно предполагать, что сегодня "шпорам" придется серьезно постараться для необходимого результата.

На неприемлемом 10-м месте находится команда Моуриньо перед матчем с "Бернли". Много очков потеряно по ходу чемпионата, чего только стоит недавнее поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:3 в 32-м туре). Необходимо побеждать "Хотспур" в каждом оставшемся матче Премьер-лиги, особенно с аутсайдерами, чтобы полностью не провалить сезон. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.