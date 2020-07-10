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Ливерпуль - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 11 июля, начало встречи в 17:00

Ливерпуль - Бернли. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Бернли" традиционный середняк АПЛ этого сезона, который способен неожиданно отобрать очки у любого соперника, но также и может потерпеть неудачу в дуэли с любым оппонентом. "Ливерпуль" же только в одном случае не встретит проблем в 35-м туре Премьер-лиги, если сыграет с "бордовыми" так, как это было в первой части сезона – почти год назад, в августе месяце "красные" на кураже разгромили "Бернли" 3:0, показывая великолепный футбол. Вообще в четырех последних очных матчах мерсисайдцы неизменно обыгрывали этого соперника.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Ливерпуль 17:00 Бернли

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Команда Шона Дайча в прошлом туре минимально обыграла "Вест Хэм" 1:0. Перед этим были победы над "Кристал Пэлас" и "Уотфордом" опять же за счет одного единственного мяча. Если гости на "Энфилде" забьют первыми, "Ливерпулю" может оказаться очень непросто, в обороне "бордовые" умеют играть. Сложно у них отыгрываться.

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Мерсисайдцы в 34-м туре обыграли "Брайтон" 3:1, а еще ранее оказались сильнее "Астон Виллы" 2:0. Но подопечным Юргена Клоппа нельзя забывать разгром от "Ман Сити" в 32-м туре (0:4). Конечно, хозяева сейчас явные фавориты, и постараются оправдать этот статус в родных стенах.

Ни перед "Бернли", ни перед "Ливерпулем" не стоит каких-то существенных турнирных задач. Однако, "бордовые" сохраняют теоретичные шансы подняться в еврокубковую зону, а "красные" могут и обязаны побить рекорд "Ман Сити", когда в чемпионате 2017/18 они набрали 100 очков. В четырех последних матчах Клоппу и компании необходимо набрать девять баллов. Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:0.

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