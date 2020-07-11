Шеффилд Юнайтед - Челси. Прогноз на матч АПЛ

"Челси" набрал ход, показывая результат – на третье место вышли подопечные Лэмпарда и, судя по всему, не собираются его никому отдавать. Хотя и случаются неудачи. Пять побед в шести последних матчах чемпионата у "синих", при этом "Вест Хэм" в 32-м туре показал, как можно обыгрывать лондонскую команду. "Шеффилд Юнайтед" борется за место в Топ-6 и постарается сделать все возможное, чтобы отобрать очки у "Челси".

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Шеффилд Юнайтед 19:30 Челси Лондон

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В трех последних матчах чемпионата "клинки" набрали семь очков. "Тоттенхэм" (3:1), "Бернли" (1:1) "Вулверхэмптон" (1:0) не смогли обыграть "Шеффилд". Команда Криса Уилдера выступает лучше всех из дебютантов Премьер-лиги, став открытием этого сезона в Англии.

В первом круге соревнований "Челси" не смог обыграть "Юнайтед" - 2:2. Получилась интереснейшая битва, тогда "Челси" явно недооценил новичка АПЛ. В первом тайме "аристократы" вели в два мяча, затем расслабились и пропустили дважды. Решающий мяч залетел на 89-й минуте после автогола Зума.

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Сейчас "синие" самым должным образом подготовятся к матчу с "Шеффилдом". Победы "Челси" над "Кристал Пэлас" (3:2) и особенно над "Уотфордом" (3:0) дали понять, что команда Лэмпарда возрождается и готова вернуться на лидирующие позиции в английском футболе.

У "Шеффилд Юнайтед" одна из самых надежных оборонных линий в АПЛ, всего 33 пропущенных мяча, для сравнения у "Челси" 46 пропущенных. Но и забивают "синие" намного больше – 63 против 35. Наверняка, хозяева постараются играть вторым номером, а гости будут навязывать свою игру с первых минут. Скорее всего, один гол решит судьбу этой встречи. Прогноз: победа "Челси" 1:0.