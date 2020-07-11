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Брайтон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 11 июля, начало встречи в 22:00

Брайтон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

В двух последних матчах с "Брайтоном" команда Гвардиолы забила восемь мячей при одном пропущенном. А после карантинной паузы "Ман Сити" в четырех матчах добыл победы с разгромным счетом. В прошлом туре "горожане" разложили по полочкам "Ньюкасл" - 5:0, показывая невероятную скорострельность. Учитывая, что турнирные задачи перед "Брайтоном" и "Сити" не стоят, единственная интрига в этой встрече заключается в результативности – с каким счетом гости обыграют хозяев?

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон энд Хоув)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Брайтон энд Хоув Альбион 22:00 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Чайки" в прошлом туре проиграли "Ливерпулю" 1:3, лишь во втором тайме небольшая интрига существовала в дуэли середняка с лидером. "Брайтон" может позволить себе эксперименты и игру без чувства ответственности за результат. Возможно, команда Гвардиолы постарается поберечь силы на Лигу Чемпионов, после вчерашней жеребьевки непросто будет "горожанам". Тогда у "Брайтона" появляются шансы. Даже ничья будет считаться вполне приемлемым результатом для хозяев.

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"Манчестер Сити" продолжает удивлять своих болельщиков в каждом следующем матче. Нет "золотой середины" у манкунианцев – то поражения от "Саутгэмптона" и "Челси", то разгромы "Ливерпуля", "Арсенала" или "Ньюкасла".

В этом чемпионате "горожане" забили 86 голов, у ближайшего преследователя "Ливерпуля" всего 75 точных ударов, но не с мерсисайдцами, судя по всему, соревнуется "Ман Сити", а с самим собой. В предыдущих двух сезонах Премьер-лиги "горожане" забивали 95 и 106 мячей соответственно. Сможет ли вице-чемпион повторить прошлые достижения чемпионских сезонов? Сегодня ожидаем много голов. Прогноз: победа "Ман Сити" 4:1.

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы
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