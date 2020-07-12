Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний шанс зацепиться за еврокубки. Тоттенхэм - Арсенал. Анонс на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 12 июля, начало встречи в 18:30
Когда-то "Арсенал" и "Тоттенхэм" в очных дуэлях решали задачи о распределении самых высоких мест, но сейчас все иначе. Две столичные команды в середине турнирной таблицы, хотя победитель этого лондонского дерби сохранит приемлемые шансы пробиться в еврокубки. Номинальным фаворитом можно назвать "канониров" (и по игре, и по последним результатам), все же у "шпор" видны существенные проблемы. После долгой карантинной паузы они так и не пришли в себя.
Чемпионат Англии. 35-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Тоттенхэм 18:30 Арсенал
Телетрансляция – канал "Setanta"
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
В прошлом туре подопечные Моуриньо не смогли обыграть скромный "Борнмут", который прозябает в зоне вылета. Всего лишь нулевая ничья. Ранее у "Хотспур" была победа над "Эвертоном" 1:0 и поражение от "Шеффилд Юнайтед" 1:3. Очень нестабильный сейчас "Тоттенхэм", буквально неизвестно что ждать от команды.
У "Арсенала" в 34-м туре ничья с "Лестером" 1:1, но до этого три победы подряд добыла команда Артеты. Хорошая линия атаки у "канониров", в пяти последних матчах они не уходят с поля без забитых голов. Главное, что "Арсенал" показывает все более смелую игру и возвращает уверенность в своих силах.
В двух последних очных матчах "Тоттенхэм" и "Арсенал" расходились миром. В сентябре прошлого года получилось увлекательное противостояние. "Шпоры" после ударов Эриксена и Кейна повели в счете 2:0, но "канониры" собрались и смогли отыграться – Ляказетт и Обамейнг отличились голами. Восемь желтых карточек показал арбитр в том матче.
В чемпионате последний раз "Арсенал" обыгрывал "Тоттенхэм" - второго декабря 2018-го со счетом 4:2 "канониры" одолели принципиального соперника. Однако "Хотспур" взял реванш довольно быстро в Кубке лиги (19 декабря 2018-го), Сон Мин и Алли принесли победу "Тоттенхэму" и выход в полуфинал.
В гостях у "шпор" "Арсенал" побеждал последний раз в сентябре 2013-го (2:1). Но было это еще на "Уайт Харт Лейн", старом стадионе "Тоттенхэма". На новую арену "канониры" приедут впервые.
Арсенал – Тоттенхэм
Всего сыграно 185 матчей: 77 побед "канониров", 51 ничья, 58 побед "шпор"
Общий счет: 287 – 249
Смело можно утверждать, что гости постараются играть первым номером. "Тоттенхэм" будет осторожничать и выжидать своего шанса на контратаках, а если хозяева забьют первым, вовсе могут закрыться в обороне. Впрочем, такой ход событий маловероятен. "Арсенал" вполне способен полностью взять под контроль эту игру, добыть победу и подняться в зону еврокубков. Прогноз: победа гостей 2:0.