Последний шанс зацепиться за еврокубки. Тоттенхэм - Арсенал. Анонс на матч АПЛ

Когда-то "Арсенал" и "Тоттенхэм" в очных дуэлях решали задачи о распределении самых высоких мест, но сейчас все иначе. Две столичные команды в середине турнирной таблицы, хотя победитель этого лондонского дерби сохранит приемлемые шансы пробиться в еврокубки. Номинальным фаворитом можно назвать "канониров" (и по игре, и по последним результатам), все же у "шпор" видны существенные проблемы. После долгой карантинной паузы они так и не пришли в себя.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Тоттенхэм 18:30 Арсенал

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В прошлом туре подопечные Моуриньо не смогли обыграть скромный "Борнмут", который прозябает в зоне вылета. Всего лишь нулевая ничья. Ранее у "Хотспур" была победа над "Эвертоном" 1:0 и поражение от "Шеффилд Юнайтед" 1:3. Очень нестабильный сейчас "Тоттенхэм", буквально неизвестно что ждать от команды.

У "Арсенала" в 34-м туре ничья с "Лестером" 1:1, но до этого три победы подряд добыла команда Артеты. Хорошая линия атаки у "канониров", в пяти последних матчах они не уходят с поля без забитых голов. Главное, что "Арсенал" показывает все более смелую игру и возвращает уверенность в своих силах.

В двух последних очных матчах "Тоттенхэм" и "Арсенал" расходились миром. В сентябре прошлого года получилось увлекательное противостояние. "Шпоры" после ударов Эриксена и Кейна повели в счете 2:0, но "канониры" собрались и смогли отыграться – Ляказетт и Обамейнг отличились голами. Восемь желтых карточек показал арбитр в том матче.

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В чемпионате последний раз "Арсенал" обыгрывал "Тоттенхэм" - второго декабря 2018-го со счетом 4:2 "канониры" одолели принципиального соперника. Однако "Хотспур" взял реванш довольно быстро в Кубке лиги (19 декабря 2018-го), Сон Мин и Алли принесли победу "Тоттенхэму" и выход в полуфинал.

В гостях у "шпор" "Арсенал" побеждал последний раз в сентябре 2013-го (2:1). Но было это еще на "Уайт Харт Лейн", старом стадионе "Тоттенхэма". На новую арену "канониры" приедут впервые.

СТАТИСТИКА

Арсенал – Тоттенхэм

Всего сыграно 185 матчей: 77 побед "канониров", 51 ничья, 58 побед "шпор"

Общий счет: 287 – 249

ПРОГНОЗ

Смело можно утверждать, что гости постараются играть первым номером. "Тоттенхэм" будет осторожничать и выжидать своего шанса на контратаках, а если хозяева забьют первым, вовсе могут закрыться в обороне. Впрочем, такой ход событий маловероятен. "Арсенал" вполне способен полностью взять под контроль эту игру, добыть победу и подняться в зону еврокубков. Прогноз: победа гостей 2:0.