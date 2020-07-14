Реабилитация на деклассированных? Челси – Норвич. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

14 июля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Ни "Лестер", ни "Манчестер Юнайтед" толком и не воспользовались болезненной осечкой "пенсионеров" в 35-м туре. "Челси" почти без шансов уступил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0 – подопечные Лэмпарда выглядели беззубо на фоне "клинков", которые сумели оклематься после неудачного камбэка. "Лисы", в свою очередь, проиграли "Борнмуту" 1:4, а "МЮ" расписал мировую с "Саутгемптоном" (2:2). Сейчас "Лестер" и "Юнайтед" имеют равное количество очков (59), но у команды Роджерса лучше разница мячей, поэтому пока именно она занимает 4-е место. Лондонцы перед встречей с "Норвичем" опережают конкурентов всего на один пункт (60).

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Вверху – борьба, а внизу "Норвич". Да, здесь мы, скорее, говорим о контрастах. "Канарейки" уже потеряли любые шансы сохранить прописку в Высшем дивизионе Англии. На старте сезона команда Фарке демонстрировала типичный для аутсайдера футбол, иногда даже неплохой по содержанию, но, естественно, нестабильный с точки зрения результатов. К слову, коллектив из графства Норфолк сумел запомниться благодаря одной из главных сенсаций розыгрыша – "Норвич" обыграл "Манчестер Сити" (3:2) в начале кампании. Тем не менее, в остальных 34 поединках "канарейки" добыли всего 4 победы, а Пукки, Буэндия, Крул и Кантуэлл перестали взрывать заголовки изданий. Впрочем, этот квартет может остаться в АПЛ, но в других клубах.

Перед "Челси" стоит четкая задача – попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Тем не менее, если в матче с "Шеффилдом" у "синих" и была какая-либо мотивация, то команда Уайлдера и Макголдрик в частности проехались по ней бульдозером. Да, Лэмпард проводит только первый сезон у руля родной команды и справляется относительно неплохо, но болячки "пенсионеров" систематично переходят из матча в матч – тотальная нереализация и неумение вовремя реагировать на ситуацию. Вряд ли "Норвич" готов за это наказать, но впереди еще встреча с чемпионом и поединок с грозными "Вулвз". Не самый приятный календарь ввиду дыхания в спину от "МЮ" и "Лестера".

Фрэнк не сможет рассчитывать на Канте и Гилмора, по-прежнему недоступен Томори. У Фарке в лазарете пребывают Бирам, Ляйтнер, Хэнли и Циммерманн.

Прогноз. 3:0. Верим в магию нового спонсора лондонской команды. Тем более, о какой ЛЧ может вообще идти речь, если не обыгрывать коллектив, который уже вылетел в Чемпионшип? "Челси" не проигрывает в 16 матчах против "канареек" во всех соревнованиях, а "Норвич" не забивает в 6 из 7 последних поединках АПЛ. "Синим" нужно реабилитироваться перед фанатами после "Шеффилда" и просто механически заработать 3 балла.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.