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Манчестер Сити - Борнмут. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 15 июля, начало встречи в 20:00
Со второго места "горожан" уже точно никто сместить не сможет, к тому же, "Ман Сити" выиграл апелляционный суд у УЕФА и получил разрешение выступать в Лиге Чемпионов. Хорошие новости для команды Гвардиолы и их болельщиков. Но есть вероятность, что она расхолодит хозяев встречи и они потеряют концентрацию, чего только и ждет "Борнмут", который после пятиматчевой серии из поражений набирал очки в матчах с командами из лидирующей группы, еще и мотивация у них была намного выше, чем у "горожан".
Чемпионат Англии. 36-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Ман Сити 20:00 Борнмут
Телетрансляция – канал "Setanta"
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
"Борнмут" ведет отчаянную борьбу за спасение прописки в элите, но не поздно ли проснулась команда Эдди Хау? Провалили они рестарт чемпионата, проиграв в пяти подряд матчах, зато с лидерами "Борнмут" сыграл очень неплохо. Сначала ничья с "Тоттенхэмом" 0:0, а затем удалось разгромить "Лестер" 4:1, хотя после первого тайма "лисы" выигрывали 1:0.
В новейшей истории "Манчестер Сити" не знает проблем в матчах с "Борнмутом" - девять побед в девяти последних встречах с тех пор, как "вишни" завоевали путевку в Премьер-лигу. Общий счет в этих противостояниях 28:4. В августе 2019-го последний раз встречались эти команды и "горожане" без особых проблем в гостях разобрались с "Борнмутом" 3:1. На дубль Агуеро и гол Стерлинга у хозяев точным ударом ответил Уилсон.
Без сомнений, "Ман Сити" будет диктовать свои условия в матче 36-го тура, злой и горячей выглядит команда Гвардиолы, потеряв титул чемпиона. Два поражения случилось у "горожан" после карантинной паузы, но победы манкунианцев сполна компенсируют все неудачи – пять разгромов этим летом. В прошлом туре был повержен "Брайтон" 5:0. Для гостей на "Этихад" будет неплохим итогом, если получится забить хотя бы гол. Прогноз: победа хозяев 3:1.