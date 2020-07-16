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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 16 июля, начало встречи в 22:15

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Для "Манчестер Юнайтед" наступил самый ответственный и важнейший период чемпионата. В прошлом туре команда Сульшера неожиданно упустила победу над "Саутгемптоном" (2:2), решающий гол манкунианцы пропустили в компенсированное время. Больше подобных ошибок допускать нельзя. Четыре очка отделяют "МЮ" от "Челси", который разместился на третьем месте, плюс игра в запасе, а также "Лестер", "лисы" не сдаются в борьбе за бронзу. "Красных дьяволов" в Лондоне может устроить только победа, желательно с крупным счетом, чтобы иметь преимущество перед оппонентами по дополнительным показателям.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Кристал Пэлас 22:15 Манчестер Юнайтед

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Орлы" давно решили свою задачу сохранения прописки в Премьер-лиги, и расслабились. Пять поражений подряд у "Кристал Пэлас", в прошлом туре "Астон Вилла" без особых проблем обыграла подопечных Роя Ходжсона (2:0). В матче с "Челси" в 34-м туре удалось дать бой – 2:3 уступили "орлы", в остальных встречах из этой пятиматчевой серии "КП" даже не мог забить своим соперникам.

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Почти год назад последний раз встречались между собой "Ман Юнайтед" и "Кристал Пэлас" - 24 августа. Тогда подопечные Сульшера были далеки от своего оптимального состояния и уступили гостям из столицы 1:2. Айю забил в первом тайме, затем Рашфорд не реализовал пенальти, но Джеймс восстановил статус-кво на 89-й минуте. А решающий гол забил ван Анхольт на 90+3 минуте.

Непросто складываются матчи "МЮ" с "орлами", в ноябре 2018-го нулевую ничью зафиксировал арбитр, а победу 3:1 на "Селхерст Парк" в феврале 2019-го также нельзя назвать простой. Тем не менее, сейчас команду Сульшера многие хвалят и хвалят заслуженно, есть забивная и креативная линия атаки, великолепная полузащита и относительно надежная оборона. После двух ошибок в прошлом туре можно смело предполагать, что "Ман Юнайтед" сделал выводы и в этом матче не пропустит. Прогноз: победа гостей 2:0.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Прогнозы
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