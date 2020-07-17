Полуфиналы Кубка Англии. Интрига и голы на Уэмбли

Наряду с борьбой за места в топ-4 АПЛ, нас ждут и невероятные матчи в Кубке Англии. В этот уикенд на "Уэмбли" сыграют два полуфинала. Если в паре "Манчестер Сити" - "Арсенал" все отдают предпочтение команде Хосепа Гвардиолы и шанс "канониров" в недооценке их конкурентов, то в матче МЮ — "Челси" ожидают противостояние двух равных соперников. Как могут завершиться эти встречи анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Арсенал" - "Манчестер Сити": гости выиграют первый тайм. Коэффициент 1.7

Стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

"Ман Сити" победит — 1.3

"Ман Сити" выиграет первый тайм — 1.7

Обе команды забьют — 1.8

"Ман Сити" забьет больше 2.5 голов — 2

Команды забьют больше 3.5 голов — 2.2

Форма команд

Дела в чемпионате у команды Микеля Артеты средненькие. "Арсенал" остается 9-м, отставание от еврокубковой зоны — 3 очка. "Канониры" два матча подряд теряли очки, но в последнем туре они дома обыграли "Ливерпуль" 2:1. Лондонцы одержали волевую победу благодаря голам Ляказетта и Нельсона.

Команда Гвардиолы финиширует в АПЛ на 2-м месте. Чемпионскую гонку "Манчестер Сити" проиграл еще зимой, поэтому после карантина команда не очень переживала по поводу победных серий. В результате у "горожан" два поражения в последних 6 матчах. Наряду с этим "Ман Сити" пришлись по вкусу разгромные победы: 4:0 с "Ливерпулем", 5:0 с "Ньюкаслом" и "Брайтон". В последнем туре "Манчестер Сити" скромно обыграл "Борнмут" 2:1.

Статистика

Не так давно голубая команда из Манчестера стала для "канониров" очень неудобным соперником. "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" уже 7 матчей подряд. Последний раз лондонцы победили весной 2017 года именно в полуфинале Кубка Англии (2:1).

Относительно последних свиданий, то в прошлом сезоне "Манчестер Сити" дважды победил в АПЛ — 2:0 и 3:1. Победы "горожан" в АПЛ в этом сезоне были еще более убедительны. 3:0 на выезде и 3:0 дома.

Прогноз

Артета снова попытается использовать недостатки "Ман Сити". Однако, разница в классе велика. "Горожанам" может хватить гениальности одного Де Брюйне. Как прогнозируют аналитики Parimatch, команда Гвардиолы докажет свою силу, забив несколько мячей.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси": МЮ забьет больше 1.5 голов. Коэффициент 2.3

Стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

Проход МЮ — 1.7

Обе команды забьют — 1.8

Команды забьют больше 2.5 голов — 2

МЮ забьет больше 1.5 голов — 2.3

МЮ победит — 2.4

Форма команд

Команда Сульшер не проигрывает в АПЛ уже 12 матчей. Она фактически уже в топ-4. В МЮ столько же очков, как и у четвертой команды лиги "Лестера" — 62, но пока меньше побед и хуже разница мячей. В последнем туре МЮ обыграл "Кристал Пэлас" 2:0.

Лондонский клуб немного трясет на финише сезона. Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла 2 из 5 последних матчей в АПЛ и осложнила себе жизнь в последних турах чемпионата. "Челси" пока 3-й, но "Лестер" и МЮ отстают лишь на одно очко.

Статистика

"Челси" вдруг разучился играть против МЮ. Только 2 победы в последних 10 матчах (2 ничьи и 6 поражений). Лондонцы вот уже 6 поединков не могут выиграть у МЮ. Последний раз они побеждали в мае 2018-го в финале Кубка Англии 1:0.

В текущем сезоне команда Сульшера трижды обыграла команду Лэмпарда. В АПЛ — 4:0 и 2:0 и 2:1 в Кубке Лиги. Интересно, что двух последних поражений "Челси" потерпел дома.

Прогноз

МЮ будет иметь преимущество за счет более классных исполнителей (Бруну Фернандеш, Погба, Решфорд, Марсьяль). На стороне "Челси" - свежесть и реваншистские настроения. Если команда Лэмпарда не наделает ошибок, то будет иметь преимущество в конце матча или же овертайме. По мнению аналитиков Parimatch, будет атакующий футбол, много моментов и голов.