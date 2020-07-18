Арсенал - Манчестер Сити. Прогноз на матч Кубка Англии

Как и "Арсенал", так и "Ман Сити" самым серьезным образом настраиваются на очное противостояние в полуфинале Кубка Англии. Обе команды имеют основания считать сезон неудачным, и этот трофей может стать утешительным призом. К тому же "Арсенал" самый титулованный клуб в этом турнире – 13 побед. Для сравнения у "Ман Сити" всего 6 Кубков Англии, но именно команда Гвардиолы действующий обладатель трофея, который считается главным фаворитом на победу и в этом сезоне.

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон 21:45 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал "Setanta"

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"Горожане" могут и должны сосредоточиться на матче с "канонирами", в чемпионате со второго места они уже не уйдут, а до Лиги Чемпионов еще далеко. В своем прошлом матче команда Гвардиолы в экономном режиме разобралась с "Борнмутом" 2:1. Ранее были более уверенные победы над "Брайтоном" и "Ньюкаслом" с одинаковым счетом 5:0.

Подопечные Артеты также одержали победу 2:1 в своем последнем матче, но соперник у "канониров" был серьезнее – "Ливерпуль". За счет желания, морально-волевых качеств и собранности лондонцы смогли обыграть чемпиона, а также невероятно высокая реализация моментов помогла им, чего не было ранее – из трех ударов, два оказались точными. Вполне возможно, что с подобной тактикой на игру снова подойдет "Арсенал".

В этом розыгрыше Кубка Англии "Арсенал" прошел такие команды – "Шеффилд Юнайтед" 2:1, "Портсмут" 2:0, "Борнмут" 2:1 и "Лидс" 1:0. "Ман Сити" на своем пути к полуфиналу обыгрывал – "Ньюкасл" 2:0, "Шеффилд Уэнсдей" 1:0, "Фулхэм" 4:0 и "Порт Вейл" 4:1.

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В сезоне 2019/20 "Арсенал" и "Ман Сити" встречались дважды и два раза "горожане" разгромили "канониров" со счетом 3:0. Общая победная серия манчестерской команды над лондонцами – восемь поединков. В этих матчах "Арсенал" забил всего два мяча против 20 у "Сити".

С очень неудобным соперником сыграют подопечные Артеты в полуфинале. Однако, "Арсенал" последний раз обыгрывал "Манчестер Сити" именно в Кубке Англии и именно в 1/2 финала. В сезоне 2016/17 встретились соперники, Агуэро вывел манкунианцев вперед, но Монреаль восстановил статус-кво и перевел игру в дополнительное время. На 101-й минуте Санчес забил решающий гол и позволил "канонирам" выйти в финал. Затем команда Венгера обыграла "Челси" - 2:1, и завоевала Кубок. На данный момент это последний трофей для лондонцев.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 199 матчей

97 побед Арсенала, 45 ничьих, 57 побед Ман Сити

Общий счет – 317:241

ПРОГНОЗ

Всего три дня назад провели свои матчи в АПЛ "Арсенал" и "Ман Сити", но "горожане" сохранили силы на полуфинал, а у "канониров" был сложнейший поединок с "Ливерпулем". Провести полноценную ротацию Артета не сможет, лазарет команды переполнен – Лено, Гендузи, Нкетиа, Чемберс, Мартинелли точно не сыграют, под вопросом Озил. А вот у "Сити" можно ожидать выхода на поле Зинченко. Настрой и командная организация у "Сити" сыграют решающее значение.

Сложно сказать, за счет чего "Арсенал" может оказать сопротивление явному фавориту - может проявится характер, а может усмехнется удача? Есть вероятность, что Артета хорошо выучил Гвардиолу, когда работал с ним в Манчестере, хотя по последним матчам такого впечатления не осталось. Скорее наоборот. Прогноз: победа команды Гвардиолы 2:0.