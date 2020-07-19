С мыслями про еврокубки. Тоттенхэм - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" 2:1 в первом круге чемпионата. Впрочем, матч тот состоялся еще в сентябре 2019-го и команды находились в разных весовых категориях, насколько это было возможно. Еще Почеттино руководил "шпорами", при этом, лондонцы вошли в период крайней нестабильности, а вот с "лисами" уже работал Брендан Роджерс, который продолжает управлять "Лестером" и сейчас. С Моуриньо наверняка будет сложнее.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Тоттенхэм 18:00 Лестер

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Тоттенхэм" выиграл в двух своих последних матчах Премьер-лиги и вполне способен оказаться в зоне еврокубков по итогам чемпионата, а значит спасти провальный для себя сезон. "Арсенал" (2:1) и "Ньюкасл" (3:1) в хорошем стиле обыграл "Хотспур". По игре очень неплохое впечатление произвели подопечные Моуриньо.

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А вот "Лестер" очень нестабилен после коронавирусной паузы. За бронзовые медали продолжают бороться подопечные Роджерса, но, судя по всему, вряд ли смогут вернуться на третье место. Хотя матч с "Тоттенхэмом" может стать решающим. В трех последних матчах полный набор результатов у "лис" - ничья 1:1 с "Арсеналом", поражение от "Борнмута" 1:4 и победа над "Шеффилд Юнайтед" 2:0.

На своей новой арене "Тоттенхэм" еще не играл с "Лестером", но на условно домашних стадионах "шпоры" в двух последних играх оказывались сильнее "лис". В феврале 2019-го на "Уэмбли" со счетом 3:1 "Хотспур" отпраздновал победу. А также в мае 2018-го зрелищная перестрелка закончилась в пользу столичной команды 5:4. В этот раз от команд зависят их еврокубковые амбиции, больше шансов на успех у хозяев. Прогноз: победа Тоттенхэма 2:1.