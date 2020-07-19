  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. С мыслями про еврокубки. Тоттенхэм - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С мыслями про еврокубки. Тоттенхэм - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 19 июля, начало встречи в 18:00

С мыслями про еврокубки. Тоттенхэм - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" обыграл "Тоттенхэм" 2:1 в первом круге чемпионата. Впрочем, матч тот состоялся еще в сентябре 2019-го и команды находились в разных весовых категориях, насколько это было возможно. Еще Почеттино руководил "шпорами", при этом, лондонцы вошли в период крайней нестабильности, а вот с "лисами" уже работал Брендан Роджерс, который продолжает управлять "Лестером" и сейчас. С Моуриньо наверняка будет сложнее.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Тоттенхэм 18:00 Лестер

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Тоттенхэм" выиграл в двух своих последних матчах Премьер-лиги и вполне способен оказаться в зоне еврокубков по итогам чемпионата, а значит спасти провальный для себя сезон. "Арсенал" (2:1) и "Ньюкасл" (3:1) в хорошем стиле обыграл "Хотспур". По игре очень неплохое впечатление произвели подопечные Моуриньо.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

А вот "Лестер" очень нестабилен после коронавирусной паузы. За бронзовые медали продолжают бороться подопечные Роджерса, но, судя по всему, вряд ли смогут вернуться на третье место. Хотя матч с "Тоттенхэмом" может стать решающим. В трех последних матчах полный набор результатов у "лис" - ничья 1:1 с "Арсеналом", поражение от "Борнмута" 1:4 и победа над "Шеффилд Юнайтед" 2:0.

На своей новой арене "Тоттенхэм" еще не играл с "Лестером", но на условно домашних стадионах "шпоры" в двух последних играх оказывались сильнее "лис". В феврале 2019-го на "Уэмбли" со счетом 3:1 "Хотспур" отпраздновал победу. А также в мае 2018-го зрелищная перестрелка закончилась в пользу столичной команды 5:4. В этот раз от команд зависят их еврокубковые амбиции, больше шансов на успех у хозяев. Прогноз: победа Тоттенхэма 2:1.

1xbet
2.34
3.55
3.24
Сделать ставку
Favbet
2.00
3.25
3.12
Сделать ставку
Parimatch
1.95
3.40
3.25
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Лестер Сити" Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...