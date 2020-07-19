Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч

Если брать сезон в целом, то "Челси" на протяжении года выступал более стабильно. Но этим летом после трехмесячной паузы "Ман Юнайтед" вышел на великолепный уровень, что и доказывают результаты, и после вылета "Ман Сити" считается главным фаворитом Кубка Англии. Команда Сульшера добыла шесть побед при двух ничьих в восьми последних матчах, но главное по игре "красные дьяволы" смотрятся очень неплохо, многие уже говорят о возрождении "МЮ".

Кубок Англии. Полуфинал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 20:00 Челси Лондон

Телетрансляция – канал "Setanta"

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Как и манчестерская команда "Челси" после карантина провел восемь официальных поединков и добыл шесть побед. Однако "синие" в двух матчах проиграли и поражения эти выглядели как настоящие провалы, ведь в чемпионате подопечные Лэмпарда главные претенденты на бронзу. "Вест Хэм" 3:2 и "Шеффилд Юнайтед" 3:0 обыгрывали "Челси", обнажив слабые места лондонцев, чем вполне может воспользоваться и "МЮ".

В последнем своем матче "Челси" на домашней арене добыл скромную минимальную победу над явным аутсайдером "Норвичем" 1:0. А вот "Ман Юнайтед" без особых проблем в гостях разобрался с "Кристал Пэлас" 2:0. Отметим, что команда Сульшера могла забить и больше, хотя и берегла силы, ведь этим летом у "красных дьяволов" четыре победы с разгромным счетом.

В личных встречах команда из Манчестера имеет преимущество над лондонцами. В шести последних матчах "синие" не могли обыграть этого неудобного соперника, четыре из них проиграв. В феврале 2020-го еще при болельщиках на "Стэмфорд Бридж" команда Сульшера обыграла "Челси" 2:0. Марсьяль и Магуайр забивали по голу в каждом тайме.

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Важно помнить, что последняя победа "Челси" над "Ман Юнайтед" состоялась в финале Кубка Англии 2018. Единственный гол с пенальти забил Азар, но по игре тогда еще команда Моуриньо значительно превосходила подопечных Конте. Конечно, сейчас это совсем разные соперники, но тенденция сохраняется – "МЮ" остается очень неудобным соперником для "Челси".

12 побед в Кубке Англии у "Ман Юнайтед" (второй показатель) и восемь раз старейший футбольный турнир мира выигрывал "Челси". "МЮ" последний раз пополнял коллекцию трофеев Кубком Англии в 2016-м году, "Челси" - в 2018-м.

В этом розыгрыше Кубка "красные дьяволы" прошли "Вулверхэмптон" (0:0 и 1:0), "Транмир Роверс" (6:0), "Дерби" (3:0) и "Норвич" (2:1). А "Челси" на своем пути к полуфиналу обыгрывал "Ноттингем Форрест" (2:0), "Халл Сити" (2:1), "Ливерпуль" (2:0) и "Лестер" (1:0).

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 187 матчей

78 побед МЮ, 56 ничьих, 53 победы Челси

Общий счет – 296:224

ПРОГНОЗ

С большой вероятностью игра начнется очень осторожно, каждая команда будет выжидать, скорее всего, первым раскроется "Ман Юнайтед". Если команда Сульшера забьет первой, "Челси" придется в разы сложнее, обычно манкунианцы не отпускают своих соперников и умеют удерживать преимущество. Тоже самое можно сказать и про "Челси", даже с большей вероятность "синие" способны удержать победный счет, вот только если игра не пойдет, подопечным Лэмпарда будет сложно. Иногда характера лондонцам не хватает. Прогноз: победа Ман Юнайтед 2:1.