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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 22 июля, начало встречи в 20:00

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" после 37-го тура может выйти на чистое третье место в турнирной таблице. Во-первых, соперник у команды Сульшера вполне приемлемый, а во-вторых, "Челси", который сейчас занимает эту позицию, в параллельном матче будет играть с "Ливерпулем". К тому же манкунианцам необходимо взять реванш за поражение от "Вест Хэма" в сентябре прошлого года, а также реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка Англии.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед 20:00 Вест Хэм Юнайтед

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

При Сульшере "МЮ" действительно показывает вполне достойный футбол и добивается неплохих результатов. В 36-м туре был обыгран "Кристал Пэлас" 2:0 и "красные дьяволы" реально претендуют на бронзовые награды. Однако случаются и провалы – в прошлое воскресенье "Челси" обыграл "Юнайтед" 3:1 и выбил его из Кубка Англии. Совершенно странным и даже безвольным получилось это поражение манкунианцев. Случайно ли оно – ответит финиш чемпионата и два последних матча на этой неделе.

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"Вест Хэм" в прошлом туре решил главную задачу на сезон и сохранил прописку в элите. "Уотфорд" удалось обыграть "молотобойцам" 3:1. Ранее команда Мойеса разгромила "Норвич" 4:0, что-то получается у лондонской команды, возможно, удастся снова доставить проблемы гранду. Напомним, что в сентябре прошлого года "Вест Хэм" одолел "МЮ" 2:0, а первый гол в той игре забил Андрей Ярмоленко. Можно ждать украинца в старте на поединок на "Олд Траффорд".

Довольно часто "молотобойцы" удачно играют с "красными дьяволами", правда, в Манчестере столичной команде приходится сложнее – три последних визита завершились поражениями с общим счетом 2:10. Но была почетная ничья 1:1 в ноябре 2016-го. Подобный результат вряд ли может повториться в нашем случае, но учитывая возможную недооценку соперника от хозяев и игру, которую манкунианцы показали в прошлом матче, победа им дастся с большими проблемами. Прогноз: победа МЮ 2:1.

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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