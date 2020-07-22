Ливерпуль - Челси. Анонс и прогноз на матч

В двух последних матчах чемпионата не мог выиграть "Ливерпуль", более того, после встречи с "Челси" серия неудач вполне может продлиться. Формально мерсисайдцы фавориты этого поединка, но победа более необходима лондонцам, которые кроме присутствия мотивации, набрали хорошую форму, пытаются отстоять третье место в турнирной таблице, и, будем откровенны, этим летом выглядят сильнее, убедительнее, чем "красные".

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ливерпуль 22:15 Челси

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Команда Лэмпарда в последнем матче Премьер-лиги минимально обыграла "Норвич" 1:0. Затем была победа над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии 3:1. Игра на результат дает свои плоды, но есть и негативный оттенок этих успехов. Недостаточно времени на подготовку к матчу и усталость могут помешать "синим", чтобы дать полноценный бой новоиспеченному чемпиону.

В игровом плане "Ливерпуль" заметно подсел, почивая на лаврах. В пяти последних матчах два поражения, одна ничья и всего две победы у "красных". В прошлом туре "Арсенал" обыграл команду Клоппа 2:1. Однако последний домашний матч в сезоне не имеют права сдавать мерсисайдцы, перед отпуском на мажорной ноте необходимо закончить чемпионат и доказать, что чемпион все еще на коне.

В первом круге чемпионата 2019/20 "Челси" на своем поле минимально уступил "Ливерпулю" 1:2. На голы Александер-Арнольда и Фирмино в первом тайме после перерыва "синие" ответили точным ударом Канте. В сентябре прошлого года лондонцы не могли тягаться с лидером АПЛ.

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Последний раз "Челси" и "Ливерпуль" встречались в Кубке Англии, случилось это в марте 2020 года в Лондоне, перед карантином. При поддержке 40 тысяч болельщиков хозяева обыграли подопечных Клоппа – 2:0. Обыграли вполне уверенно. В начале весны стало понятно, что "красные" готовы жертвовать всеми другими турнирами ради главного. Так оно и получилось.

А вот на "Энфилде" последнее свидание команд завершилось в пользу мерсисайдцев - 2:0, голы Мане и Салаха. Однако необходимо вспомнить еще и матч за Суперкубок УЕФА 2019. Прошлым летом "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти (5:4 – единственный промах у Абрахама), а основное время завершилось вничью 2:2. Достаточно принципиальны отношения между соперниками.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 186 матчей

79 побед Ливерпуля, 42 ничьи, 65 победы Челси

Общий счет - 275:256

ПРОГНОЗ

На своей арене, в последнем домашнем матче, "Ливерпуль" не имеет права проигрывать. Скорее всего, "Челси" постарается действовать вторым номером, выжидать ошибки, а затем подстроиться под соперника. Если "Ливерпуль" не сможет забить первым, тогда шансы "Челси" на успех значительно вырастут. При этом наиболее вероятным исходом противостояния может стать ничья. Прогноз: победитель не будет выявлен - 1:1.