Матчи уикенда. Огненный сезон продолжается

У этого футбольного сезона не будет конца, а лишь плавный переход в следующий. Посудите сами: в начале августа наслаждаемся Италией и украинской первой лигой, потом интенсивные "Финалы Восьми" в еврокубках, в конце августа стартует новый сезон УПЛ, дальше матчи Лиги наций, квалификации нового сезона еврокубков и в середине сентября начало топ-чемпионатов. И в таком плотном календаре движемся до Евро!

Впрочем, еще нерешенные вопросы в сезоне действующем. Английская Премьер-лига хоть не порадовала чемпионской гонкой, но имеет бешеную интригу в борьбе за выживание и зону ЛЧ.

Серия А готовится к девятому подряд чемпионству "Ювентуса". С интригой по распределению еврокубковых мест также не сложилось - все было четко понятно еще за 7-8 туров до конца. Но есть надежда на обновление нескольких древних рекордов - вперед, "Аталанта"!

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 4,20

"Лестер" как только мог провалил рестарт сезона. Команда Брендана Роджерса разбазарила огромный запас перед преследователями и перед последним туром наконец выпала из зоны Лиги чемпионов. Но шанс попасть в поезд, который вот-вот отправится, еще есть. Диспозиция проста - "Лестеру" нужна только победа, "Манчестер Юнайтед" устроит и ничья. Но мы советуем обратить внимание на прогноз на победу МЮ с форой -1,5 гола, коэффициент от экспертов Parimatch выглядит очень соблазнительно.

По темпу набора очков после карантина "Лестер" напоминает борца за выживание, чем гранда - 9 очков в восьми турах. В трех последних турах - два разгрома от "Борнмута" и "Тоттенхэма". Зато МЮ не проигрывает в АПЛ вот уже 13 матчей подряд, восемь из которых завершил победами. И ни одна из этих побед ни была минимальной - иногда в два, но в основном в три гола. То есть практического смысла ставить просто на три очка команды Сульшера нету. Если они будут получены, то скорее всего с запасом. Квартет Фернандес - Марсиаль - Гринвуд - Решфорд — это о голах!

"Челси" - "Вулверхэмптон"

Прогноз: "Вулверхэмптон" не проигрывает. Коэффициент: 1,96

Могла быть еще одна лобовая встреча за место в ЛЧ, если бы "Вулверхэмптон" должен хотя бы на одно очко больше. Интересно, как так создатели календаря подгадали? Но в итоге "волки" ведут заочную борьбу с "Тоттенхэмом" за путевку в Лигу Европы.

Для "Челси" ничья гарантирует место в ЛЧ. Но уверенности, что подопечные Лэмпарда ее получат, нету. Слишком много пропускают лондонцы. Полтора гола в среднем за игру - даже в катастрофическом сезоне 15/16 было меньше.

"Вулвз" очень мощно проводит концовку, поэтому прогнозируем непроигрыш гостей. "Челси" будет плохо и в лучшем случае для Лэмпарда все завершится ничьей.

"Милан" - "Аталанта"

Прогноз: тотал больше 3,5 голов. Коэффициент: 1,99

Фантастически проведенный рестарт позволил Стефано Пиола получить двухлетний контракт с клубом, выиграв конкуренцию у Ральфа Рангника. Скепсиса относительно этого решения много, мол между системным подходом и счастливым стечением обстоятельств руководство "Милана" выбрало последнее. Время рассудит. Все-таки освобождать Пиолы после 23 очков в 9 турах было бы довольно странным.

Собственно, "Милан" - "Аталанта" - это встреча двух лучших команд Италии после карантина. И двух лучших атак. Обе после рестарта забивают по три гола в среднем за игру. Поэтому не будем изобретать велосипед и спрогнозируем тотал больше 3,5 голов в этом матче. Тем более, что и аналитики Parimatch тоже верят в большое количество голов.

"Рома" - "Фиорентина"

Прогноз: победа "Ромы". Коэффициент: 1,63

Еще две команды, у которых сейчас положительная волна. "Рома" получила 13 очков в пяти турах, у "Фиорентины" шесть туров без поражений с суммарным достижением 12 баллов. Но, к сожалению, надежды на лучшую судьбу были потеряны раньше.

Впрочем у "Ромы" еще четкая задача - выиграть конкуренцию у "Милана". Попасть сразу в группу Лиги Европы или иметь перед этим еще три квалификации — это большая разница. Римляне ранее разгромили "СПАЛ" 6:1, причем сделали это без Эдина Джеко. Лучший бомбардир "Ромы" последних лет получил передышку. Думаем, со свеженьким боснийцем на острие "Рома" все-таки победит "Фиорентину", хотя фору брать не рискнем - слишком хорошо выглядит оборона "фиалок".