Еврокубки для англичан – кто и куда? Лестер – МЮ, Челси – Вулвз. Анонс и прогноз матчей 38-го тура АПЛ

26 июля, 18:00, Английская Премьер-лига (38-й тур)

Все поединки последнего 38-го тура чемпионата Англии традиционно для финального аккорда начнутся в одно и то же время. Задолго до пандемии, еще перед началом кампании, жребий распорядился так, что "Лестер" должен принять в последнем туре "Манчестер Юнайтед", а "Вулверхэмптон" приехать в гости к "Челси". А теперь взгляните на таблицу:

Именно "красные дьяволы", "пенсионеры" и "лисы" ведут борьбу за бронзу и четвертое место (последний билет в ЛЧ). "Волки" же пытаются защитить свою 6-ю позицию – она дает возможность принять участие в квалификации Лиги Европы, в то время как 5-е место, в данном случае для неудачника, отправит своего обладателя напрямую в группу второго по значимости еврокубка. Расклады понятны – на победу ввиду обстоятельств заряжены абсолютно все.

На примере выступлений "Лестера" после камбэка школьники легко смогут понять, как устроена синусоида – 3 ничьи, 3 поражения и 3 победы. По состоянию на декабрь команда выглядела главным претендентом на то, чтобы финишировать сразу после "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Тем не менее, коллектив Роджерса начал тормозить – сначала "лисы" окончательно перестали быть конкурентами "горожанам", а затем и вовсе растеряли все преимущество на фоне набравших обороты "Челси" и "МЮ". В эндшпиле "Лестеру" придется оглядываться на параллельный поединок "синих" и "Вулверхэмптона" или же побеждать "манкунианцев", чтобы ни от кого не зависеть. Менеджер "лисов" не сможет рассчитывать на Сеюнджу, Чилвелла и Перрейру (три основных защитника по ходу всего сезона), а также Мэддисона (лидера). Зато в строю Варди – Джейми имеет отличные шансы стать лучшим страйкером сезона в АПЛ.

Совсем другое дело – "Манчестер Юнайтед". Дьяволы эффектно ворвались в сезон после локдауна, команда в кои-то веки стала выглядеть органично и целостно – креативному Бруну Фернандешу начал творчески помогать мотивированный Погба, Рашфорд соорудил с Марсьялем эффективный тандем в атаке, во всех других аспектах механизм Сульшера также работает качественно. Да, "дьяволы" немного забуксовали в последних играх (вылет в ½ КА от "Челси" из-за сурового расписания, мировые с "Саутгемтоном" и "Вест Хэмом"), но констатировать тотальный сбой нельзя. "МЮ", в отличие от "Лестера", устроит и ничья, но в случае поражения нужно следить за событиями на "Стэмфорд Бридж". Оле не выпустит на матч Джонса и Туанзебе, под вопросом Байи и Шоу, но Ван-Биссака вернется в старт.

"Челси" хватит одного зачетного пункта, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нельзя сказать, что "синие" обрели стабильность после возобновления чемпионата – напротив, планы Лэмпарда успешно работают с "Манчестер Сити" (2:1), но команда в который раз проваливается с менее мастеровитыми "Вест Хэмом" и "Шеффилдом" из-за нереализации и неопытности молодых исполнителей. Кампания для "пенсионеров" не завершится встречей с "Вулвз" – после 38-го тура "Челси" разыграет Кубок Англии в финале с "Арсеналом", а также попытается достойно съездить в Мюнхен в рамках 1/8 ЛЧ. Победа и попадание в главный европейский турнир на следующий розыгрыш однозначно помогут "синим" перед кубковыми баталиями. Гилмор и Томори точно не подсобят партнерам с "волками", вряд ли сыграют Баркли и Канте.

