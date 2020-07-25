Манчестер Сити - Норвич. Прогноз на матч АПЛ

Главная интрига последнего матча "Ман Сити" в чемпионате 2019/20 находится на поверхности – смогут ли "горожане" забить в этом турнире более 100 голов? Команда Гвардиолы самый результативный коллектив АПЛ последних трех сезонов, год назад у них было 95 точных ударов, в Премьер-лиге 2017/18 забито 106 голов. Сейчас "Сити" наколотил своим соперникам 97 мячей, плюс в запасе игра с одной из самых слабых оборонных линий турнира – "Норвич" в этом чемпионате пропустил 70 мячей.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ман Сити 18:00 Норвич

Телетрансляция – канал "Sky Sports"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В сентябре прошлого года "канарейки" сенсационно обыграли "горожан" 3:2. Более того, в двух подряд матчах с "Норвичем" "Манчестер Сити" не мог одержать победу. В марте 2016-го была зафиксирована ничья 0:0. Хотя в том же году в Кубке Англии манкунианцы разгромили "канареек" 3:0. Все три последних матча состоялись в Норидже.

В Манчестере последняя встреча между соперниками состоялась в октябре 2015-го. Хозяева добыли скромную победу 2:1.

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В девяти последних встречах Премьер-лиги "Норвич" проиграл, забив в этих матчах всего один мяч. Последняя победа команды Фарке в чемпионате датирована еще 28-м февраля, когда удалось обыграть "Лестер" 1:0. В последнем своем матче "канарейки" проиграли "Бернли" 0:2.

"Манчестер Сити" добыл победы в четырех последних матчах АПЛ с общим счетом 16:1. А в 37-м туре "горожане" разгромили "Уотфорд" 4:0. Несмотря на то, что в чемпионате у команды Гвардиолы уже нет турнирной мотивации, впереди еще Лига Чемпионов, поэтому "Сити" поддерживает оптимальную форму и громит соперников налево и направо. Прогноз: победа хозяев - 4:0.