Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Великолепный чемпионат провели мерсисайдцы, досрочно решив судьбу первого места. Даже немного смазанная концовка не может испортить этот сезон "Ливерпулю" - набрать 100 очков и побить рекорд "Ман Сити" уже не получится. Тем не менее, желательно завершить долгожданный "золотой" чемпионат победой и поставить жирную точку в турнире. Тогда с большей уверенностью в свои силы можно будет начать следующий чемпионат.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ньюкасл 18:00 Ливерпуль

Телетрансляция – канал "Sky Sports"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

У команды Юргена Клоппа полный набор результатов в трех последних матчах АПЛ – ничья с "Бернли" 1:1, поражение от "Арсенала" 1:2 и победа над "Челси" 5:2. Невероятно зрелищной получилась перестрелка с лондонцами, одновременно "красные" показали свои слабые места и сильные качества в этом матче.

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"Ньюкасл" не мог выиграть в пяти последних матчах Премьер-лиги, всего две ничьи и три поражения в этих встречах. В прошлом туре "Брайтон" сыграл вничью с "сороками" 0:0. Впрочем, команда Стива Брюса может себе позволить такую расслабленность, задачу сохранения прописки в элите "Ньюкасл" решил уже давно.

В первом круге чемпионата "Ливерпуль" довольно легко разобрался с "сороками" - 3:1. Общая победная серия "красных" над соперником по туру составляет четыре поединка. "Ньюкаслу" удалось не проиграть мерсисайдцам в октябре 2018-го (1:1). Сейчас ничья стала бы для хозяев подарком... коего не случится. Даже если резервным составом сыграет "Ливерпуль", скорее всего, добудет необходимый результат. Прогноз: победа гостей - 2:0.