Арсенал - Челси. Анонс и прогноз на финал Кубка Англии

Победа в финале Кубка Англии может спасти провальный сезон для "Арсенала" и скрасить не самый удачный сезон для "Челси". Команда Артеты вообще может остаться без еврокубков, скорее всего, "канониры" будут настраиваться на матч на "Уэмбли" самым серьезным образом и сделают все возможное, чтобы победить в лондонском дерби. Но и "Челси" не может довольствоваться всего лишь четвертым местом в АПЛ, хоть и получил путевку в Лигу Чемпионов. Можно ожидать бескомпромиссного, принципиального и увлекательного противостояния в финале.

Кубок Англии. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал 19:30 Челси

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Как "Арсенал", так и "Челси" должны находиться в хорошей форме, может не оптимальной, но все же достаточной для того, чтобы сыграть на максимуме своих возможностей. В прошлое воскресенье "канониры" в последнем туре АПЛ обыграли "Уотфорд" 3:2. Правда, ранее у подопечных Артеты было поражение от "Астон Виллы" 0:1. Нестабильность все еще главный грешок "Арсенала", что не мешает команде собраться на один конкретный матч, как, например, случилось в полуфинале Кубка с "Ман Сити" 2:0.

"Челси" также имеет победу в своем последнем матче – "Вулверхэмптон" уступил команде Лэмпарда 0:2. И также в предпоследнем матче у "синих" поражение в пассиве – "Ливерпуль" в невероятной перестрелке обыграл лондонский клуб 5:3. Наверное, "аристократов" можно назвать фаворитами финала Кубка Англии 2020, хоть и довольно условного фаворита. Можно вспомнить в этом сезоне у "Челси" неожиданные провалы.

Лэмпард и компания на своем пути к финалу обыгрывали "Ноттингем Форрест" (2:0), "Халл Сити" (2:1), "Ливерпуль" (2:0) и "Лестер" (1:0). Две недели назад в полуфинале турнира "синие" в хорошем стиле разобрались с "Ман Юнайтед" 3:1.

"Арсенал" также имеет пять побед в этом розыгрыше старейшего клубного турнира Европы. "Канониры" обыграли "Шеффилд Юнайтед" 2:1, "Портсмут" 2:0, "Борнмут" 2:1 и "Лидс" 1:0, а также сенсационно одолев "Ман Сити" 2:0.

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В этом сезоне два матча сыграли между собой "Челси" и "Арсенал". Последнее свидание состоялось в январе этого года, интересное и результативное получилось противостояние. На голы Жоржиньо и Аспиликуэты у "синих", "канониры" ответили точными ударами Мартинелли и Белльерина. В меньшинстве "Арсенал" вырвал ничью 2:2, а решающими голами соперники обменялись в последнюю десятиминутку.

В декабре прошлого года "Челси" обыграл "Арсенал" 2:1, а также все мы еще помним, что эти команды играли в финале Лиги Европы 2019. Тогда "синие" вообще разгромили "канониров" 4:1. Конечно, Артета будет настраивать своих подопечных на то, чтобы взять реванш за последние неудачи во встречах с "аристократами". Хотя общая статистика личных встреч команд на стороне "Арсенала". В двух финала Кубка Англии встречались эти команды и оба раза сильнее оказывались "канониры".

Тут же отметим, что "Челси" восемь раз в истории выигрывал Кубок Англии, последний раз в 2018-м году. А "Арсенал" имеет в своей коллекции трофеев 13 побед в Кубке (рекорд), последний раз в 2017-м. Именно у "Челси" тогда удалось выиграть финал – 2:1. Также в 2002-м году "канониры" обыграли "синих" в решающем матче Кубка. Последний проигранный финал национального Кубка у "Арсенала" датирован 2001-м годом, "Ливерпуль" тогда справился с лондонцами 2:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 201 матч

76 побед Арсенала, 60 ничьих, 65 побед Челси

Общий счет – 280:265

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Арсенала" из-за травм точно не сыграют Мартинелли, Гендузи, Мустафи, Чемберс, Мари, сообщалось, что восстановился Лено, но он вряд ли набрал форму. У "Челси" в лазарете находятся Лофтус-Чик, Гилмор и Ван Гинкель, вообще шире выбор у Лэмпарда и в кадровом вопросе преимущество у номинальных гостей.

Арсенал: Мартинес, Белльерин, Тирни, Холдинг, Д. Луис, Себальос, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Челси: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои, Жиру.

ПРОГНОЗ

Несмотря на то, что "Челси" многие специалисты и букмекеры считают фаворитом встречи, однако "Арсенал" постарается диктовать свои условия и начнет первым атаковать. В этом сезоне команда Лэмпарда исповедует более осторожную тактику на игру, часто с акцентом на оборону. А вот "Арсенал" привык рисковать, и многое в игре будет зависеть от настроя таких игроков как Обамеянг и Ляказетт. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.