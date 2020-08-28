Суперкубок Англии: прогноз на матч от Александра Шовковского

Традиционно новый сезон в Англии открывает матч за Суперкубок (Community Shield). На "Уэмбли" сыграют чемпион АПЛ - "Ливерпуль" и обладатель Кубка Англии - "Арсенал". Обе команды разыграют трофей, находясь в состоянии перестройки. Юрген Клопп должен плавно освежить состав "Красных", а Микель Артета выводить "Канониров" на новый качественный уровень. Какой игры ждать в этом матче анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Победа в Кубке Англии (2:1 над "Челси" в финале) спасла "Арсеналу" провальный сезон в АПЛ (восьмое место). В общем, завершение сезона команда Артеты провела очень оптимистично - 8 побед в последних 11 матчах в АПЛ и Кубке Англии.

Лондонцы 15 раз выигрывали Суперкубок Англии (больше побед только у МЮ - 21). Последний раз "Арсенал" выигрывал трофей в 2017 году (обыграли "Челси" в серии пенальти 4:1). Отметим, что "Канониры" выиграли 3 последних матча за Суперкубок Англии со своим участием.

Команда Клоппа уверенно выиграла АПЛ, но провалила все кубковые турниры. Прежде всего, "Ливерпуль" не смог защитить титул победителя ЛЧ, уступив в 1/8 финала "Атлетико" (0:1 и 2:3). В межсезонье "Красные" сыграли один контрольный матч, обыграв "Штутгарт" 3:0 (Фирмино, Кейта, Брюстер).

"Ливерпуль" тоже 15 раз выигрывал Суперкубок Англии. Последний раз команда получила этот трофей в 2006 году (обыграли "Челси" с Шевченко 2:1). После этого "Ливерпуль" лишь раз играл в матче за Суперкубок Англии. В 2019 году "Красные" уступили "Манчестер Сити" 1:1 в игровое время и 4:5 по пенальти.

"Арсенал" - "Ливерпуль". Прогноз

В последнее время у "Ливерпуля" тяжелые матчи с "Арсеналом". Артета знает, как играть против Клоппа, поэтому попытается снова обыграть "Красных". Команды обменяются голами, а выигрывает тот, кто сохранит силы и мотивацию до последних минут.