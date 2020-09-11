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Фулхэм - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на первый матч английской Премьер-лиги нового сезона, который состоится 12 сентября, начало встречи в 14:00

Фулхэм - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Вполне приемлемый соперник попался "Арсеналу" в первом туре, есть хорошая возможность удачно стартовать в новом чемпионате. Совсем недавно, в сезоне 2018/19 "коттеджеры" выступали в АПЛ, провалили тот сезон, а "канониры" дважды разгромили "Фулхэм" - 5:1 на поле соперника и 4:1 в родных стенах. Победная серия "Арсенала" в дерби с "дачниками" составляет пять поединков, зрелищная ничья 3:3 между командами фиксировалась еще в ноябре 2012-го.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Фулхэм 14:00 Арсенал

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Свой последний матч в английской Премьер-лиге (в мае 2019-го) "Фулхэм" с треском провалил – поражение 0:4 от "Ньюкасла". Правда, тогда команда Скотта Паркера морально готовилась к Чемпионшипу и не имела никаких шансов остаться в элите.

Сейчас Паркер построил новую команду, можно предполагать – более состоятельную и амбициозную, занявшую четвертое место в прошлом чемпионате Англии (второй дивизион). Еще в августе "Фулхэм" боролся в плей-офф с "Брентфордом" за право выйти в АПЛ, смог в дополнительное время дожать соперника на его поле – 2:1. Гол на 105-й минуте забил Брайан. Собственно это последний официальный матч "коттеджеров", паузы на отдых как таковой и не было.

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Наверняка не успели нормально отдохнуть этим летом и подопечные Артеты. 29 августа "Арсенал" смог обыграть "Ливерпуль" в Супер кубке Англии (2:1). Затем в сентябре "канониры" успели провести товарищеский матч с "Куинс Парк Рейнджерс" (4:3).

После провального чемпионата Англии 2019/20 "Арсенал" обязан реабилитироваться в новом сезоне. Напомним, всего восьмое место заняла лондонская команда, повезло, что удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии. Тем не менее, АПЛ на особом месте, давно "канониры" ничего не добивались в этом турнире, поэтому и настрой должен быть самый серьезный, важно начать чемпионат успешным противостоянием. Прогноз: победа гостей 2:0.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Прогнозы
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