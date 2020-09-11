Ливерпуль - Лидс. Прогноз на матч АПЛ

Наверное, неслучаен этот каприз слепой жеребьевки, когда в первом туре АПЛ нового сезона встречаются победитель элитного первенства и обладатель первого места во втором дивизионе в сезоне 2019/20.

"Ливерпуль" заслужил признание болельщиков своим характером и нацеленностью на результат. Великолепная игра подопечных Клоппа привела к заслуженному триумфу, хоть и смазанной получилась концовка сезона. Что-то подобное можно сказать и про "Лидс". Конечно, сравнивать популярность АПЛ и Чемпионшипа не приходится, но сейчас мы имеем хорошую возможность сравнить соперников в очной дуэли лучших команд двух лучших футбольных турниров Англии.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Ливерпуль 19:30 Лидс Юнайтед

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Все мы помним, как "Ливерпуль" выглядел летом и осенью 2019-го, а затем постепенно начал пробуксовывать в 2020-м. Что сейчас из себя представляет действующий чемпион Англии? Есть два варианта. Возможно, команда Клоппа преобразится и снова начнет громить всех подряд; и не стоит исключать вариант продолжения нестабильности у месисайдцев. Невозможно спрогнозировать, будем видеть.

"Ливерпуль" уже проиграл первый турнир нового сезона - Суперкубок Англии, уступив "Арсеналу" 1:2. Было это в конце августа. Хотя чемпионат Англии 2019/20 "красные" завершили двумя зрелищными победами над "Челси" 5:3 и "Ньюкаслом" 3:1.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Лидс" гарантировал первое место Чемпионшипа 2019/20 задолго до завершения турнира, но продолжал громить всех подряд. Шесть побед у "Юнайтед" в шести последних официальных матчах с общим счетом 17:2. Отрыв от второго места команды Бьелса составил десять очков. Можно ожидать, что имея определенные проблемы, "Лидс" все же не потеряется в АПЛ в этом сезоне.

Какая давняя история. С "Лидсом" в АПЛ последний раз "Ливерпуль" встречался более 16 лет назад. Несмотря на неудачный сезон 2003/04 и последующий вылет из Премьер-лиги "белые" тогда отстояли почетную ничью 2:2. Правда, затем еще были матчи в Кубке лиги – в 2009-м мерсисайдцы победили 1:0, а в 2016-м 2:0. Последний раз "Лидс" обыгрывал "Ливерпуль" в 2001-м году (2:1), причем случилось это на "Энфилде". В восьми последних матчах "красные" не проигрывали "белым" при двух ничьих и шести победах. Прогноз: снова победа хозяев 2:1.