Тоттенхэм - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ

В прошлом чемпионате в двух очных встречах "Тоттенхэм" и "Эвертон" на двоих забили всего три мяча. Лондонцы на своем поле одержали победу 1:0, а в Ливерпуле была зафиксирована ничья 1:1. В этот раз мы вправе ожидать большего. Во-первых, дебютный тур АПЛ получается довольно результативным, а также эти команды ранее любили забивать друг другу много голов. В сезоне 2018/19 в двух матчах они забили 12 мячей.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 18:30 Эвертон

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В последнем своем официальном матче "шпоры" сыграли вничью 1:1 с "Кристал Пэлас". Но затем подопечные Моуриньо провели очень плодотворные сборы и сыграли четыре контрольных поединка с "Ипсвичем" (3:0), "Реддингом" (4:1), "Бирмингемом" (1:0) и "Уотфордом" (единственное поражение 1:2). Судя по всему, должны быть в неплохой форме лондонцы.

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"Ириски" крайне неудачно провели прошлый чемпионат – всего лишь 12 место. Можно считать, что Анчелотти знакомился с командой, привыкал к новым условиям, а теперь должен дать результат. Два контрольных матча провел "Эвертон" в короткое летнее межсезонье – победа над "Престоном" (2:0) и ничья с "Блэкпулом" (3:3).

В первую очередь сейчас "Тоттенхэм" и "Эвертон" интересны своими тренерами. Два опытных специалиста – Моуриньо и Анчелотти – наверняка придумают что-то особенное, за этим тактическим противостоянием интересно будет наблюдать. Однозначного фаворита в игре нет, хозяева постараются диктовать свои условия, но гости смогут оказать сопротивление и не допустят поражения. Также отметим, что "Эвентон" не обыгрывал "Тоттенхэм" в 15 последних матчах, с декабря 2012-го. Прогноз: ничья 2:2.