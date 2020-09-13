Брайтон - Челси. Прогноз на матч АПЛ

В январе этого года "Брайтон" не позволил "Челси" обыграть себя – 1:1 в матче чемпионата. Затем летом эти соперники провели спарринг и снова мировая – 1:1. "Чайки" научились противостоять "аристократам", хотя ранее неизменно проигрывали лондонскому гранду в новейшей истории. В начале чемпионата, пока команды только входят в сезон и не набрали оптимальной формы, андердоги вполне способны отбирать очки у фаворитов. Тем более на своем поле.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Брайтон 22:15 Челси

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Последний официальный матч "синих" в сезоне 2019/20 надолго им запомнится. "Бавария" без шансов разгромила "Челси" 4:1, команда Лэмпарда выглядела беспомощно в 1/8 финала ЛЧ. А еще, чуть ранее, было поражение в Кубке Англии от "Арсенала" - 1:2. Два серьезных удара по амбициям. Правда, в чемпионате Англии лондонцы все же заняли приемлемое четвертое место, в последнем туре обыграв "Вулверхэмптон" - 2:0. В новом сезоне можно замахнуться на большее.

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"Брайтон" завершил прошлый чемпионат гостевой победой над "Бернли" (2:1). Всего менее месяца назад завершилась Премьер-лига 2019/20, команды еще не успели отвыкнуть от главного клубного турнира Англии. В том сезоне "чайки" финишировали на 15-м месте, звезд с неба не хватали, но и от зоны вылета смогли себя обеспечить задолго до конца турнира. Определенная уверенность и запас прочности чувствовались.

В этот раз команда Лэмпарда сделает все возможное (а может и невозможное) для победы в первом туре АПЛ, можно ожидать активности от гостей с первых минут, важно для хозяев выстоять в дебюте. Если не будет быстрого гола, вполне возможно "Брайтон" пободается с грандом, впрочем, "синие" на классе способны обыгрывать таких соперников. Победа: победа гостей 2:1.