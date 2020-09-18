Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ

2-й тур чемпионата Англии

18 сентября. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 19:30 "Кристал Пэлас"

Завтра, 19-го сентября в рамках АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас". Поединок пройдет без зрителей и на домашней арене "красных дьяволов" - "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед"

Подопечные Сульшера пропускали матч первого тура из-за того, что в прошлом сезоне дошли до поздних стадий Лиги Европы. Напомним, в полуфинал "манкунианцы" вылетели от "Севильи" под руководством Хулена Лопетеги. По итогам прошедшей кампании АПЛ "МЮ" занял 3-е место и заработал право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках подготовки "Ман Юнайтед" 12-го сентября провел контрольный поединок с "Астон Виллой", в котором потерпел поражение со счетом 0:1. В этом матче Оле Гуннар Сульшер немного поэкспериментировал с составом и дал дебютировать голкиперу Дину Хендерсону и хавбеку Донни ван де Беку.

Текущая игровая форма "МЮ" никому неизвестна, но учитывая набор исполнителей, которые есть в команде норвежского специалиста, другая задача, кроме победы в ближайшем матче попросту не может рассматриваться.

Кадровых потерь у "красных дьяволов" практически нет, травма только у молодого защитника Акселя Туанзебе. Под вопросом находиться участие Поля Погба в этом матче - французский полузащитник заразился коронавирусом, но уже оправился от болезни.

"Кристал Пэлас"

"Стекольщики" уже успели провести два официальных матча в текущем сезоне: в первом раунде АПЛ "Кристал Пэлас" дома минимально обыграл "Саутгемптон" и вылетел от "Борнмута" в рамках Кубка Английской футбольной лиги.

Команда Роя Ходжсона пропагандирует более оборонительный футбол, впринципе как и "МЮ" в последние годы не стесняется играть "вторым номером".

Проблем в составе "орлов" гораздо больше нежели у "манкунианцев". Накануне матча Ходжсон потерял основного форварда Миши Батшуайи и ряд защитников, среди которых: Патрик ван Анхолт, Гари Кэхилл и Джеймс Томкинс.

Предыдущие матчи команд

В сезоне АПЛ 2019/20 команды обменялись выездными победами:

"Ман Юнайтед" победил на "Селхерст Парк" со счетом 2:0;

В свою очередь "Кристал Пэлас" обыграл "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" 2:1.

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Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас"

Букмекеры уверенны в победе "красных дьяволов", выставляя коэффициент меньше 1,4 на победу "МЮ". Это вполне ожиданно, так как на лицо разница в классе и команда Сульшера будет играть дома. Но учитывая проблемы "манкунианцев" в центре обороны и неплохой атакующий потенциал "стекольщиков", хорошо смотрится ставка на то, что оба коллектива смогут поразить ворота соперников. Команды очень похожи по стилю и игровой философии, но класс индивидуальностей в составе хозяев должен решать вопросы.

Прогноз UA-Football - 2:1.