Битва амбиций. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 2-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

20 сентября. 18:25. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Нас с вами ждет матч-украшение всей Английской Премьер-лиги. В домашних стенах "Челси" примет действующего чемпиона – смогут ли лондонцы остановить "Ливерпуль" на фоне банальной неготовности? Давайте разбираться.

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В первом туре на "Энфилд" приехал "Лидс" и устроил вместе с хозяевами яркое шоу. В открытом футболе сильнее оказался "Ливерпуль" – тем не менее, местами высокий прессинг и смелый комбинационный стиль подопечных Бьелсы ставил "красных" в тупик. В итоге, мерсисайдцы обыграли дерзких гостей благодаря стандартам, открыв для себя первенство с 3 очков, 4 забитых мячей и 3 (!) пропущенных. Безусловно, "павлины" выглядели здорово, но все же "красные" почти потеряли зачетные пункты в первом же туре в матче с дебютантом.

На протяжении двух последних сезонов состав "Ливерпуля" практически не менялся, боссы усиливали команду лишь точечными и экстремально необходимыми покупками. После того, как англичане уступили "Реалу" в финале ЛЧ-2017/18 в Киеве, в коллектив влились Алиссон, Кейта и Фабиньо, которые моментально закрыли пробоины. В следующей кампании "красные" взяли "ушастого", а затем тем же ростером добились первого за 30 лет успеха в АПЛ. Правда, уже в предыдущем розыгрыше читалось, что команде срочно необходим импульс – одни и те же футболисты не могут играть на своем пике столько времени.

???? T H I A G O ???? pic.twitter.com/ByUIBOU5qF — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020

Смело можно констатировать, что его предоставит Тьяго Алькантара – испанец прибыл из Мюнхена на Туманный Альбион за новыми вызовами, он добавит вариативности и приятной головной боли тренеру (нагрузка на Робертсона и ТАА снизится, можно сыграть и 4-2-3-1), а также предоставит необходимые гарантии в случае ухода Вейналдума. По информации СМИ, "Маэстро" сможет дебютировать в поединке с "Челси", но вряд ли Клопп бросит его в бой с первых минут в таком матче. Отметим, что Юрген не сможет рассчитывать только на Алекса Окслейда-Чемберлена:

Алиссон – Трент Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

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"Челси" провел потрясающую трансферную кампанию на более чем 200 миллионов фунтов: Вернер был украден из-под носа "Ливерпуля" (нечего было жадничать) и призван исправить проблему реализации, Зиеш заменит Виллиана на правом фланге, там же может сыграть и Хавертц, но вообще Кай приехал на "Бридж" как атакующий хавбек / ложная девятка. Не забываем, что левый фланг усилен Чилвеллом, а делиться опытом с партнерами по центру обороны будет не пригодившийся в Париже Тьяго Силва. Лишних покупок здесь нет, Грановская четко контролирует финансы, Чех и Лэмпард выстраивают проект.

В первом туре с "Брайтоном" Фрэнк не смог выпустить на поле Чилвелла, Зиеша, Пулишича и Силву. Если первые двое продолжают залечивать повреждения, то Кристиан и Тьяго до сих пор банально не готовы физически. Менеджер решил проблему модулем 4-2-2-2, где Хавертц и Маунт расположились под Вернером и Лофтус-Чиком. Рубен выглядел крайне неуверенно после долгой реабилитации и является первым кандидатом на то, чтобы не выйти с первых минут в матче с "Ливерпулем". К слову, Тимо сможет сыграть с "красными", столкновение с Райаном не принесло больших проблем для колена немца.

С новой схемой команда смотрелась неубедительно, было заметно, что ей не хватает нужной ширины из-за отсутствия вингеров. Лэмпард максимально не консервативен, постоянно варьирует построения. Нельзя исключать, что на "Ливерпуль" он выйдет с 4-2-3-1. По крайней мере, ввиду плохого выступления РЛЧ, способности Маунта сыграть слева, наличия Калума Хадсона-Одои справа и необходимой нейтрализации флангов "красных" такой вариант выглядит логичным. Интересно, что с "Брайтоном" мы не увидели на поле Рюдигера – о травме не сообщалось, но либо Антонио не готов функционально, либо Лэмпард приберег его на воскресный поединок; отбыл свою дисквалификацию Ковачич. Также добавим, что с выходом на замену Аспиликуэты вместо Жоржиньо в матче с "Брайтоном" Джеймс на 10 минут переместился в опорную зону. Тем не менее, вряд ли Фрэнк решит таким образом сыграть с мерсисайдцами, как и выпустить второго форварда в пару к Вернеру вместо РЛЧ. Вопросов по составу "Челси" очень много, скорее всего, наизусть основу мы будем знать не раньше середины октября.

Аррисабалага – Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо – Ковачич, Канте, Хадсон-Одои, Хавертц, Маунт – Вернер

Прогноз. 1:2. Слабая работа Кепы под прессингом и неуверенная игра Ван Дейка в последних поединках располагают к тому, что в этом матче точно будут забитые голы. "Челси" проиграл каждую из трех последних встреч с "Ливерпулем" в рамках АПЛ – вряд ли такие тенденции устраивают "синих", но шансов не изменение ситуации ввиду отсутствия тех, кто мог бы усилить состав, крайне мало.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.