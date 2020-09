Начиная путь в логове волков. Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

21 сентября. 22:15. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Последний свой матч "Манчестер Сити" сыграл еще в сезоне-2019/20. Все дело в том, что "горожане" представляли Англию в Лиге чемпионов в прошлой кампании и получили неделю дополнительного отдыха. Безусловно, самые высокие амбиции, как и подобает гранду, у подопечных Гвардиолы сохранятся – несомненно, "Сити" будет бороться как за золото на локальной арене, так и охотиться за "ушастым" с английскими "чашками".

Команда у Пепа и так была неплохо укомплектована, но летом были призваны усилить коллектив центрбек Натан Аке и вингер Ферран Торрес. Последний повлияет на глубину состава на флангах ввиду ухода Лероя Сане, а левоногий (!) воспитанник "Челси" попытается в очередной раз доцементировать оборонные редуты "горожан". "Покупка защитников как слабость" – как вам такая тема для диссертации про грезы испанского менеджера? Также отметим, что Манчестер покинул Давид Силва – некоторые прочили на место испанца Александра Зинченко, но пока перспективы украинца в стане "небесно-голубых" в целом смотрятся достаточно туманно.

"Вулверхэмптон" уже успел неоднозначно открыть для себя сезон – в первом туре "волки" без проблем одолели "Шеффилд Юнайтед" на выезде (0:2), но в рамках второго раунда Кубка Лиги уступили "Сток Сити" (0:1), а "гончары" сейчас, между прочем, выступают в Чемпиошипе. Безусловно, Санту выпустил на поле далеко не самый основной состав, но все равно мало кто ожидал столь раннего вылета команды из соревнования. Правда, также есть ощущение, что "Вулверхэмптон" не сильно заинтересован в Кубке Лиги.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии "Вулвз" удалось финишировать на седьмом месте и зарекомендовать себя крепким середняком первенства – именно по этой причине футболисты коллектива теперь высоко котируются на трансферном рынке. Диого Жота уже прибавил 45 миллионов евро в копилку "волков" после своего перехода в "Ливерпуль", также клуб покинули Мэтт Доэрти ("Тоттенхэм") и Элдер Кошта ("Лидс"). Тем не менее, в полку и прибыло: Фабио Силва и Витинья из "Порту", Ки-Яна Хувер ("Ливерпуль") и Марсал ("Лион") призваны усилить команду Санту.

