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Начиная путь в логове волков. Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вулвз" и "Сити" в рамках чемпионата Англии

Начиная путь в логове волков. Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

21 сентября. 22:15. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Последний свой матч "Манчестер Сити" сыграл еще в сезоне-2019/20. Все дело в том, что "горожане" представляли Англию в Лиге чемпионов в прошлой кампании и получили неделю дополнительного отдыха. Безусловно, самые высокие амбиции, как и подобает гранду, у подопечных Гвардиолы сохранятся – несомненно, "Сити" будет бороться как за золото на локальной арене, так и охотиться за "ушастым" с английскими "чашками".

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Команда у Пепа и так была неплохо укомплектована, но летом были призваны усилить коллектив центрбек Натан Аке и вингер Ферран Торрес. Последний повлияет на глубину состава на флангах ввиду ухода Лероя Сане, а левоногий (!) воспитанник "Челси" попытается в очередной раз доцементировать оборонные редуты "горожан". "Покупка защитников как слабость" – как вам такая тема для диссертации про грезы испанского менеджера? Также отметим, что Манчестер покинул Давид Силва – некоторые прочили на место испанца Александра Зинченко, но пока перспективы украинца в стане "небесно-голубых" в целом смотрятся достаточно туманно.

Начиная путь в логове волков. Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ - изображение 1

"Вулверхэмптон" уже успел неоднозначно открыть для себя сезон – в первом туре "волки" без проблем одолели "Шеффилд Юнайтед" на выезде (0:2), но в рамках второго раунда Кубка Лиги уступили "Сток Сити" (0:1), а "гончары" сейчас, между прочем, выступают в Чемпиошипе. Безусловно, Санту выпустил на поле далеко не самый основной состав, но все равно мало кто ожидал столь раннего вылета команды из соревнования. Правда, также есть ощущение, что "Вулверхэмптон" не сильно заинтересован в Кубке Лиги.

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В прошлом розыгрыше чемпионата Англии "Вулвз" удалось финишировать на седьмом месте и зарекомендовать себя крепким середняком первенства – именно по этой причине футболисты коллектива теперь высоко котируются на трансферном рынке. Диого Жота уже прибавил 45 миллионов евро в копилку "волков" после своего перехода в "Ливерпуль", также клуб покинули Мэтт Доэрти ("Тоттенхэм") и Элдер Кошта ("Лидс"). Тем не менее, в полку и прибыло: Фабио Силва и Витинья из "Порту", Ки-Яна Хувер ("Ливерпуль") и Марсал ("Лион") призваны усилить команду Санту.

Защитник хозяев Хонатан Кастро не сыграет в этом поединке, Гвардиола же точно не сможет рассчитывать на Серхио Агуэро и Бернарду Силву. Также под вопросом участие в матче Эмерика Ляпорта и Рияда Мареза – центрбек и вингер только недавно вернулись к тренировкам после реабилитации от COVID-19.

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Прогноз. 2:3. "Волки", конечно же, способны оказать сопротивление "горожанам" на фоне отсутствия у гостей игровой практики в новом сезоне и собственных набитых шишек в двух матчах кампании. Не забываем, что в прошлом сезоне "Вулверхэмптон" дважды огорчил Гвардиолу в рамках АПЛ (3:2, 2:0). Тем не менее, подопечным Пепа стоит начать копить баллы с первого же тура, чтобы не рисковать с повтором печального отрыва от "Ливерпуля".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити прогноз UA-Футбол ставки Нуну Эшпириту Санту Прогноз
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