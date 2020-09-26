Манчестер Сити – Лестер. Прогноз на матч АПЛ

Чемпионат Англии, третий тур

27 сентября. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" 18:30 "Лестер"

Трансляция – Setanta Sports

"Манчестер Сити" начал сезон с всегда непростого для них матча с "Вулверхэмптоном". "Горожанам" удалось выдержать это испытание (в прошлом сезоне они проиграли обе игры "волкам"), добыв заслуженную победу на "Молинью" (1:3). Вслед за этим "Сити" предстоит пройти еще одну проверку, ведь на "Этихад Стэдиум" приедет "Лестер".

На старте сезона Пеп Гвардиола оказался в непривычной для себя кадровой ситуации – ему доступно лишь 13 игроков первой команды. Из-за травм отсутствуют Бернарду Силва, Гюндоган и Жоао Канселу, а также оба форварда команды Серхио Агуэро и Габриэль Жезус. Так что впереди наверняка сыграет Стерлинг. Кроме того, Зинченко тоже недоступен, хотя украинец вряд ли бы вышел в старте, даже если был бы полностью готов. В новом сезоне Гвардиола предпочитает более традиционных фулбеков, способных дать команде ширину в атаке, а в опорной зоне, куда постоянно смещался Александр, теперь дежурит сразу две "шестёрки", что делает его коронный манёвр ненужным.

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C уходом Давида Сильвы ещё большей значимости в команде обрёл бесспорно лучший игрок прошлого розыгрыша АПЛ Кевин Де Брюйне. В начале кампании Пеп взял за базис схему 4-2-3-1, где в опорной зоне Фернандиньо в паре с Родри обеспечивают необходимую оборонительную стабильность и контроль, а КДБ доверена роль свободной "десятки". И бельгиец с лихвой отплачивает за предоставленную свободу, не забывая при этом про оборону: в игре с "Вулверхэмптоном" Кевин записал на свой счет гол+пас, создав при этом 6 моментов для партнеров, нанеся 9 ударов, а также совершил 5 отборов и 9 подборов. Невероятный перфоманс во всех смыслах.

Именно в нейтрализации Де Брюйне и лежит ключ к успеху "Лестера" в предстоящей игре. К несчастью для "лис", в прошлом туре из-за травмы вылетел опорный полузащитник Уилфред Ндиди, которого на "Кинг Пауэр Стэдиум" величают никак иначе, кроме как новым Канте. Именно благодаря невероятному объему работы нигерийца Роджерс мог позволить себе иметь на поле Мэддисона и Тилеманса, не теряя при этом в балансе. Теперь же без Ндиди (вылетел на 2-3 месяца) придётся на ходу выдумывать что-то новое, а проверять эту брешь будет сам Де Брюйне, который может быстро указать "лисам" на их недостатки. Также недоступен для "Лестера" и правый защитник Рикарду Перейра, который вносил большой вклад в атаку "лис" в прошлой кампании. Португальца заменит прибывший из "Аталанты" Тимоти Кастань.

Тем не менее, "Лестер" все еще способен создать реальные проблемы "Сити". "Лисы" уверенно выиграли два стартовых матча АПЛ, обыграв "Вест Бром" (0:3) и "Бернли" (4:2), и судя по всему, команда вновь будет бороться за попадание в Лигу Чемпионов в этом сезоне. Созидательные способности средней линии "Лестера" не вызывают вопросов, в то время как нестареющий Джейми Варди весь матч будет ждать ошибок от несыгранной связки Аке-Стоунз, стремясь наказать их за любую оплошность.

Ориентировочные составы:

"Ман Сити": Эдерсон – Менди, Аке, Стоунз, Уокер – Родри, Фернандиньо – Фоден, Де Брюйне, Марез – Стерлинг "Лестер": Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Эванс, Кастань – Менди – Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Айозе Перес – Варди

Цифры и факты:

"Ман Сити" выиграл 7 последних домашних матча в АПЛ

"Сити" выиграл 4 последних домашних матча против "Лестера" во всех турнирах.

"Сити" забивал минимум два гола в последних 11 домашних играх АПЛ

"Лестер" забивал в ворота "Сити" в 5 из 7 последних игр во всех турнирах

Прогноз: Победа "Сити" 3:1. Обе команды выйдут на матч в весьма экспериментальных составах. Однако "горожанам" такой размен должен сыграть только на руку, учитывая их невероятную глубину состава. Опасения вызывают лишь связка в центре обороны.