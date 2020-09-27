Чемпион нашел своего раздражителя. Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

28 сентября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Арсенал" Микеля Артеты дважды огорчил "Ливерпуль" Юргена Клоппа за последние три с половиной месяца. В июле "канониры" обыграли "красных" на "Эмирейтс" в рамках 36-го тура АПЛ (2:1), а в матче за Суперкубок Англии чемпионы уступили обладателю Кубка страны по пенальти (1:1, 5:4 в лотерее). Конечно же, мотивация мерсисайдцев перед поединком нового розыгрыша первенства зашкаливает – гости, в свою очередь, постараются справиться с рвением "Ливерпуля" и попытать удачу в третий раз. Причем, сначала в понедельник, а затем в четверг в Кубке лиги – прямо личные счеты вырисовываются.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Лондонцы при испанском менеджере – это очень интересная команда. После назначения Артеты в декабре прошлого года "пушкари" немного оклемались от мучений под руководством Эмери и Юнгберга. Безусловно, результаты коллектива до карантина нельзя назвать стабильными, необходимо четко понимать, что Микелю понадобится приличный промежуток времени, чтобы вернуть "Арсенал" туда, где он может потенциально находиться и где находился раньше.

По завершению локдауна футболисты из Северного Лондона уступили "Манчестер Сити" и "Брайтону" (3:0 и 2:1 соответственно) – испанец отреагировал, отошел от комбинационного футбола и предложил своим футболистам тактику с тремя защитниками, которая скрывает индивидуальные недостатки многих исполнителей (например, выдергивания Луиза из линии теперь не несут привычного риска для команды). С того момента, как Артета изменил модуль, "Арсенал" выиграл 11 из 15 матчей во всех турнирах, даже не считая два удачных спарринга. Экс-помощник Гвардиолы нашел быстродействующее средство, которое хотя бы убрало у "пушкарей" плохие симптомы. Текущий розыгрыш "канониры" начали отменно – фиксируем победы в стартовых двух турах над "Фулхэмом" (0:3) и "Вест Хэмом" (2:1) плюс в третьем раунде Кубка лиги над "Лестером" (0:2).

"Ливерпуль" – одна из главных команд в современном европейском футболе с точки зрения результатов, качества игры и трендов. Клопп отлично прокачал не только игроков, но и весь клуб – начиная качеством базы и фирменным гегенпрессингом, а заканчивая точечными топовыми усилениями и непоколебимой верой в тренировочный процесс. С момента назначения Юргена в 2015-м "красные" постепенно прогрессировали от статуса "сбившихся с пути" до обладателя ЛЧ и победителя АПЛ – титул чемпионов Англии на "Энфилде" фанаты ждали 30 лет.

Читайте также Артета: Ливерпуль находится на другом уровне

Единственная проблема заключалась в том, что после проигрыша в киевском финале главного еврокубка "Ливерпуль" приобрел Алиссона, Кейта и Фабиньо, а затем выиграл почти тем же составом два престижных трофея. Два сезона подряд команда била рекорды и демонстрировала пиковые показатели физических кондиций, но где-то просматривалось, что "красных" не хватит на дальнейшую работу в подобном режиме без импульса. К счастью, боссы клуба раскошелились на Тьяго Алькантару и Диогу Жоту – испанец является одним из умнейших хавбеков в футболе на данный момент, а португалец должен отлично справиться с тем, что не очень хорошо получается у Минамино, то есть подстраховать любого из атакующего трио.

Saturday smiles ????



Stay safe this weekend, Reds ❤️ pic.twitter.com/FKQ3cYyOhE — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2020

"Красные" уверенно начали текущую кампанию с точки зрения результатов, но небольшие вопросы по игре пока присутствуют. С "Челси" команда Клоппа умело выжала максимум из ошибок соперника (0:2), в Кубке лиги резервисты во главе с Ван Дейком почти не заметили "Линкольн Сити" (2:7), но в стартовом туре с "Лидсом" коллектив устроил феерию имени открытого футбола (4:3). Что уже говорить, если новичок АПЛ мог отобрать у чемпиона ценные баллы в первом же поединке.

Клопп не сможет рассчитывать на Матипа в противостоянии с "Арсеналом", но Фабиньо доказал, что может сыграть центрбека не хуже Жоэля и даже лучше Джо Гомеса. В лазарете пребывают Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон. Скорее всего, Юрген доверится Тьяго Алькантере на позиции "шестерки".

"Ливерпуль": Алиссон – Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Ван Дейк, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Кейта – Салах, Фирмино, Мане

У Артеты больше проблем с ростером: Мартинелли и Чемберс залечивают колени, повреждения есть у Мустафи и Мари. Участие в матче Соареша и Сократиса – под вопросом.

"Арсенал": Лено – Луиз, Габриэл, Тирни – Бельерин, Джака, Себальос, Сака – Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Прогноз. 2:1. Мерсисайдцам пора взять реванш за две последних встречи с "канонирами". К тому же "Энфилд" является неприступной крепостью для "Арсенала" уже 8 лет, а "Ливерпуль" выиграл в домашних стенах 26 из 27 последних матчей. Не забываем, что в подавляющем большинстве этих поединков "красные" забивали в ворота соперников не менее 2 голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.