Ливерпуль - Арсенал. Прогноз Александра Шовковского

Поединок станет показательным для обеих команд. После победы над "Челси" "Ливерпуль" должен окончательно подтвердить, что готов к защите титула. А вот "Арсеналу" необходимо еще раз доказать верность пути Микель Артета. Пока лондонцы демонстрируют невероятный прогресс в игре и результатах. Как может сложиться поединок грандов анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

"Красные" набрали 6 очков после 2 стартовых туров. Команда на своем поле переиграла "Лидс" 4:3 (Салах-3, ван Дейк), а затем победила "Челси" в Лондоне 2:0 (Мане-2). В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа на старте АПЛ не теряла очки в течение 8 туров подряд.

"Ливерпуль" победил в 4 последних поединках чемпионата, забив в них 14 мячей. Отметим и 60-матчевую беспроигрышную серию команды на "Энфилде" в АПЛ (49 побед, 11 ничьих). Правда, не следует забывать, что два предыдущих поражения команда потерпела именно от "Арсенала" (в чемпионате и Суперкубке).

"Канониры" также начали в АПЛ с 2 побед подряд, переиграв "Фулхэм" 3:0 (Ляказетт, Габриэль, Обамеянг) и "Вест Хэм" 2:1 (Ляказетт, Нкетиа). В прошлом сезоне АПЛ "Арсенал" тоже стартовал с 2 побед, но затем команда не смогла выиграть в 3 турах подряд.

В гостевых играх чемпионата у лондонцев посредственные результаты. В последних 19 матчах команда одержала лишь 4 победы (8 ничьих и 7 поражений).

В Кубке английской лиги "Арсенал" уже прошел "Лестер". Команда Артеты победила в гостях 2:0 (Фукс-автогол, Нкетиа). В общем, "Арсенал" уже выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах.

"Ливерпуль" - "Арсенал". Прогноз

У хозяев будет заметное преимущество, но голевых шансов будет поровну. Команды точно обменяются голами, но последнее слово скажет "Ливерпуль". Шанс на то, что "Арсенал" продолжит свою победную серию - мизерный. Разве что у команды Клоппа будет действительно очень плохой вечер.