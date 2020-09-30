Ливерпуль - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Интересный каприз слепого жребия – "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли три матча за три последних месяца. В июле в АПЛ лондонцы обыграли мерсисайдцев 2:1, не позволив побить рекорд чемпионата по набранным очкам за сезон. Затем в августе команда Артеты выиграла финал Кубка Англии (1:1 и 5:4 в серии пенальти), в сентябре в новом чемпионате подопечные Клоппа взяли реванш за две прошлые неудачи – 3:1. И вот в октябре состоится очередное свидание принципиальных соперников.

Кубок английской лиги. 4-й раунд

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль 21:45 Арсенал

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Канониры" могли и не уезжать из Ливерпуля. В понедельник эти команды сыграли матч в Премьер-лиге. "Красные" одержали волевую победу 3:1, на гол Ляказетта ответили Мане, Робертсон и Жота. Общее преимущество мерсисайдцев в личных встречах со столичной командой – 89 побед против 79. Еще 63 матча завершились вничью.

Особенно интересные и интригующие противостояния между грандами получаются в последнее время. Вспомним прошлогодний поединок "Ливерпуля" и "Арсенала" в Кубке лиги и невероятную ничью 5:5, а затем напряженную серию пенальти 5:4. В каждом матче от этих соперников можно ждать чего-то подобного.

У "Ливерпуля" пять побед в пяти последних матчах, собственно в сентябре "красные" выиграли все свои поединки. В Кубке английской лиги, на стадии 5 раунда подопечные Клоппа обыграли "Линкольн" 7:2.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Арсеналу" попался более сложный соперник на прошлой стадии турнира. "Лестер" оказал сопротивление "канонирам", только во втором тайме подопечные Артеты сломили оборону "лис" - 2:0.

В кубковом противостоянии может случиться все что угодно, лишь условным фаворитом считается "Ливерпуль". "Арсенал" же известен своим кубковым характером. Ровно два месяца назад "канониры" в финале Кубка Англии справились с другим фаворитом – "Челси" 2:1.

Три дня назад "Ливерпуль" прервал победную серию "Арсенала". В восьми подряд поединках побеждали лондонцы (с учетом товарищеской встречи в короткое межсезонье над "КПР" 4:3) и теперь, наверняка, горят желанием отомстить мерсисайдцам. Что-то интересное может произойти на "Энфилде" в этот раз. Есть основания предполагать, что хозяевам придется тяжело, а гости на характере вырвут необходимый результат. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.