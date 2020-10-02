Лидс - Ман Сити. Прогноз на матч АПЛ

Накануне четвертого тура АПЛ "Лидс" в турнирной таблице опережает "Ман Сити" на три очка. Правда, у "горожан" игра в запасе, но эту игру еще необходимо выиграть. Пока к состоянию подопечных Гвардиолы есть вопросы, да и Пеп сам говорил, что команда далека от оптимальной формы. В родных стенах дебютант АПЛ, который явно соскучился по матчам на подобном уровне, вполне способен создать ощутимые проблемы для одной из лучших команд Англии последних лет.

АПЛ. 4-й тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лидс Юнайтед 19:30 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Манчестерская команда одержала уверенную победу в своей последней игре, разгромив "Бернли" 3:0 в Кубке английской лиги. Но все мы помним унижение от "Лестера" в третьем туре Премьер-лиги. "Лисы" воспользовались всеми ошибками "горожан" в обороне, забили пять мячей, пропустили два, и это все на "Этихад". После такого очень важно реабилитироваться перед болельщиками, иначе они не поймут.

У "Лидса" две победы в двух последних матчах – во втором туре "белые" в феерическом противостоянии на своем поле разобрались с "Фулхэмом" 4:3, а затем в гостях минимально обыграли "Шеффилд Юнайтед" 1:0. Неплохое впечатление производят подопечные Бьелсы в начале сезона и "мальчиками для битья" точно не станут.

Последнее свидание "Ман Сити" и "Лидса" состоялось в феврале 2013-го. В Кубке Англии "горожане" бессовестно разгромили соперника, который в то время переживал сложные времена – 4:0.

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А вот последняя игра в чемпионате Англии завершилась победой "Юнайтед". В 2004-м году на "Элланд Роуд" "белые" смогли отпраздновать успех – 2:1. В том сезоне "Лидс" занял итоговое 19-е место и на 16 лет вылетел из АПЛ. Интересно, что "Ман Сити" в сезоне 2003/04 был далеко не гранд и финишировал в турнирной таблице недалеко от нынешнего соперника – на 16-м месте.

Сейчас все расклады в пользу "Сити", может только не будет хватать травмированных Агуэро, Жезуса, Гюндогана, Конселу и Зинченко. Но глубина запаса у Гвардиолы более чем достаточная. Крупного счета вряд ли можно ожидать, но больше двух голов команды смогут забить. Смело можно предполагать, что гости не сохранят свои ворота "сухими", например, недавно "Ливерпуль" трижды пропустил от "Лидса". Прогноз: победа "Манчестер Сити" 2:1.