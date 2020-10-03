Лестер - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

В первых трех турах Премьер-лиги "Лестер" произвел настоящий фурор, особенно впечатляющая победа "лисиц" над "Ман Сити" 5:2, еще и на поле соперника. "Бернли" и "Вест Бромвич" не менее эффектно обыграли подопечные Роджерса. Правда, в Кубке лиги проиграли "Арсеналу" 0:2. Нам эта английская команда интересна еще и тем, что "Заря" в Лиге Европы скоро дважды сыграет с "Лестером". Хватит ли запала у "Сити" на другие матчи осени и другие турниры?

АПЛ. 4-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Лестер Сити 14:00 Вест Хэм

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Вест Хэм" с парадоксальным безрассудством чередует победы с поражениями и никакой логики или закономерности в последних матчах "молотобойцев" не прослеживается. Судите сами – разгром над довольно крепким "Вульверхэмптоном" в АПЛ 4:0, а также крупная победа над "Халлом" в Кубке лиги – 5:1. Но также непонятные поражения от "Эвертона" 1:4, "Арсенала" 1:2 и "Ньюкасла" 0:2.

Пока у подопечных Мойеса ни одной ничьи в новом сезоне и отсутствие стабильности. Неизвестно, чего ждать от этой команды в каждом следующем поединке. Еще и вряд ли выйдет на АПЛ в основе Андрей Ярмоленко, у украинца был великолепный матч против "Халла", в котором он отдал две результативные передачи и забил два гола. Но затем Андрей провалил игру с "Эвертоном". Все это в Кубке, на чемпионат Ярмола обычно выходит на замены.

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Для "Вест Хэма" соперник из Лестера очень неудобный – в 12-ти последних матчах с 2014-го года всего одна победа у лондонцев при семи поражениях и четырех ничьих. В прошлом чемпионате "лисы" в хорошем стиле дважды обыграли "молотобойцев" (2:1 и 4:1).

Команда Брендана Роджерса забила в трех дебютных турах АПЛ 12 мячей, показывая смелую атакующую игру. Можно ожидать продолжения этой голевой феерии. Нет сомнений, что гости пропустят, скорее всего, больше двух мячей. А вот смогут ли забить? Только при благоприятном стечении обстоятельств. Прогноз: победа "Лестера" 3:1.