Арсенал - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В великолепном настроении подойдет к матчу с "клинками" команда Артеты. В Кубке лиги среди недели "канониры" разобрались с "Ливерпулем", и хоть только в серии пенальти отпраздновали победу, но отомстили за недавнее поражение в чемпионате – 1:3. Собственно, в новом сезоне всего одна неудача у "Арсенала", в остальных матчах столичный коллектив выглядел очень неплохо. Хозяева явные фавориты в матче с "Юнайтед".

АПЛ. 4-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Арсенал Лодон 16:00 Шеффилд Юнайтед

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В прошлом сезоне "клинки" оставили от своей игры очень приятное впечатление, боролись за места в еврокубках и хоть в конце чемпионата немного сдали, но финишировали рядом с "Арсеналом" и с отставанием от "канониров" всего в два очка.

Сейчас "Шеффилд" находится психологической яме, а может и в самом настоящем кризисе. Три поражения у подопечных Криса Уилдера в трех последних матчах АПЛ – "Вулверхэмптон" (0:2), "Астон Вилла" (0:1) и "Лидс" (0:1). Пока ни одного забитого мяча.

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В Премьер-лиге 2019/20 "Арсенал" не смог обыграть "Шеффилд". Первая игра завершилась гостевым поражением лондонцев 0:1, а на своем поле "канониры" сыграли вничью 1:1. Правда, в июне этого года состоялось еще кубковое противостояние этих соперников. Команда Артеты в четвертьфинале справилась с "клинками" на их поле - 2:1. А затем, как мы помним, и вовсе выиграла Кубок Англии 2020.

Хорошие коэффициенты на победу хозяев в матче на "Эмирейтс", но есть сомнения, что "Арсенал" сможет отпраздновать викторию. Во-первых, довольно сложный календарь у "канониров" и может сказаться усталость. А во-вторых, "Шеффилд" больше не может позволить себе очередного поражения и такую унизительную серию из неудач. Все же "Юнайтед" довольно крепкий коллектив, который может дать бой гранду. Прогноз: ничья 1:1.