Астон Вилла - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Один из главных вопросов начала чемпионата Англии – сможет ли "Ливерпуль" повторить прошлогодний феноменальный старт? Пока в трех первых турах у мерсисайдцев три победы, достаточно уверенные и убедительные, хотя не обошлось без осечек. Среди недели команда Клоппа вылетела из Кубка лиги, в серии пенальти проиграв "Арсеналу". Возможно, это к лучшему, теперь можно сосредоточиться на приоритетных турнирах.

АПЛ. 4-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Астон Вилла 21:15 Ливерпуль

Телетрансляция – канал Сетанта

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В прошлом сезоне "Ливерпуль" также пожертвовал Кубком лиги и именно "Астон Вилла" обыграла мерсисайдцев. Тогда Клопп выставил полностью молодежный состав на игру со "львами", а сам даже не поехал в Бирмингем. Матч тот завершился разгромом "красных" 5:0, зато удалось выиграть клубный чемпионат мира.

В АПЛ 2019/20 "Ливерпуль" взял свое в играх с "Астон Виллой", дважды обыграв соперника – 2:1 в гостях и 2:0 дома. Бирмингемский клуб в Премьер-лиге обычно испытывает серьезные проблемы в поединках с мерсисайдцами – пять поражений у них в пяти последних матчах с общим счетом 3:15.

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Команда Дина Смита очень неплохо стартовала в новом чемпионате, две победы в активе – 1:0 над "Шеффилд Юнайтед" и 3:0 над "Фулхэмом". Вот только, как и "Ливерпуль", "Астон Вилла" вылетела из Кубка лиги. Три дня назад "Сток Сити" за счет гола Воукса обыграл "львов". Так что, не все так хорошо у бирмингемцев.

Конечно, гости явный фаворит противостояния на "Вилла Парк", за счет класса и индивидуального мастерства могут "красные" обыгрывать хозяев. Проблема только с травмированными игроками, точно в четвертом туре не сыграют Матип, Хендерсон и Окслейд-Чемберлен, а также Мане, у которого обнаружили коронавирус. Тем не менее, только невероятная неудача может помешать подопечным Клоппа набрать очередных три очка. Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:0.