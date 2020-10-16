Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча

Целую вечность "Эвертон" не может обыграть "Ливерпуль". Откровенно был слабее своего непримиримого соперника и имел все шансы заполучить комплекс неполноценности в сравнении со своим более успешным вечным оппонентом. Но на сегодня "ириски" выглядят не только способными дать бой "красным", но и вполне могут добыть уверенную победу. В 22 матчах подряд, с 2010-го "Эвертон" не может выиграть в мерсисайдском дерби, 11 из них проиграв. Команда Анчелотти уверенно начала новый сезон и теперь в хорошем настроении подходит к одному из решающих поединков чемпионата.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Нортамберленд)

Эвертон 14:30 Ливерпуль

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Команда Юргена Клоппа проиграла в четвертом туре АПЛ "Астон Вилле", и не просто проиграла, а унизилась до невозможного – 2:7. Никто не мог представить, что такое произойдет с действующим чемпионом, хотя если внимательно проследить и проанализировать игру "красных" в конце прошлого сезона и начале нового – все становится на свои места. Тем более, что поражение от бирмингемцев стало вторым подряд для ливерпульской команды. Ранее "Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги, правда, случилось это в серии пенальти, но болельщиками "красных" от этого не легче.

Карло Анчелотти и его тренерский штаб наверняка смотрел все последние матчи соперника по туру, изучал его, и видел чудовищные ошибки в обороне "Ливерпуля". А значит "Эвертон" попробует воспользоваться слабостью соперника. У Клоппа было две недели, чтобы что-то придумать, вот и посмотрим – справился ли, успел ли он.

У "ирисок" также есть определенные проблемы в защитной линии. Только "Тоттенхэм" не смог забить им (1:0), а затем в трех следующих турах "Кристал Пэлас" (2:1), "Вест Бромвич" (5:2) и "Брайтон" (4:2) отличались в воротах команды из Ливерпуля. Но сила "Эвертона" в мощной атаке и результативности, 12 голов в четырех матчах, пока никто в чемпионате Англии не забил больше.

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Судя по всему, "Эвертон" находится в очень хорошей форме, а "Ливерпуль" явно на спаде. Если каждая из команд сыграет в свой футбол, то мерсисайдское дерби получится самым интересным за последние годы. При этом необходимо помнить, что этим летом последний раз встречались команды и расписали скромную, невзрачную ничью 0:0.

Один из самых интересных матчей последнего времени между "Ливерпулем" и "Эвертоном" состоялся в декабре 2019-го. Со счетом 5:2 победили "красные", а шесть из семи голов были забиты еще в первом тайме, плюс гол Ришарлисона отменили после просмотра ВАР. Впрочем, это исключение из правил и если не учитывать тот декабрьский матч, то в девяти последних очных встречах команды забили всего 12 голов (1.33 за игру).

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 234 матча;

93 победы "Ливерпуля", 75 ничьих, 66 побед "Эвертона"

Общий счет – 324:260

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Обе команды имеют проблемы с травмированными игроками. Точно не сыграют у хозяев Брантвейт, Гбамен, Кенни, Тосун, Холгейт. Также были проблемы у Диня и Мина, хотя они должны быть в строю в субботу днем. Также как и главная ударная сила "ирисок" - Калверт-Льюин и Ришарлисон.

Юрген Клопп не может рассчитывать на Алиссона, Кейта, Окслейд-Чемберлена и Цимикаса. Зато вернулись в общую группу Тьяго Алькантара, Садио Мане и Жоэль Матип. Также неизвестно в каком состоянии приехали из своих сборных многочисленные игроки "Ливерпуля".

"Ливерпуль": Адриан – Александер-Арнольд, Фабиньо, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Милнер – Салах, Мане, Фирмино.

"Эвертон": Пикфорд - Коулман, Мина, Кин, Динь - Сигурдссон, Аллан, Гомес - Хамес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

ПРОГНОЗ

Без сомнений, "Эвертон" лучше стартовал в новом сезоне и оставил от своей игры лучшее впечатление, тем не менее, "Ливерпуль" будет играть с "ирисками" с позиции силы. Конечно, больше мяч будут контролировать гости, больше атаковать и создавать моменты. Но перерастет ли количество в качество? Букмекеры считают, что больше шансов на успех имеют "красные", однако все очень запутано и допустим, что вряд ли победитель будет выявлен в этом матче. Прогноз: ничья 2:2.