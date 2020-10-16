Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ

У "Ман Сити" в первых трех турах чемпионата Англии полный набор результатов – победа, ничья и поражение. В прошлом туре "Лидс" расписал мировую с "горожанами" (1:1), а заодно и показал все проблемы команды Гвардиолы. Пока не видно за счет чего вице-чемпион может бороться за высшие места. Правда, есть еще игра в запасе у "Сити", а также домашний матч с "Арсеналом", в котором хозяева совсем не очевидный фаворит.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити 19:30 Арсенал Лондон

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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"Арсенал" в прошлом туре справился с "Шеффилд Юнайтедом" 2:1, также в новом чемпионате "канониры" обыграли "Фулхэм" (3:0) и "Вест Хэм" (2:1). Была и одна неудача у подопечных Артеты – "Ливерпуль" в конце сентября обыграл "Арсенал" (1:2). По мнению многих специалистов в этом сезоне лондонская команда будет бороться за самые высокие места.

В прошлом чемпионате "Ман Сити" дважды с одинаковым счетом обыграл "Арсенал" - по 3:0. Более того, в АПЛ с 2015-го года "канониры" не могут выиграть у "горожан". Хотя в Кубке Англии лондонцы отомстили манкунианцам, летом этого года подопечные Артеты выбили команду Гвардиолы из старейшего футбольного турнира мира на стадии полуфинала 2:0.

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Интересно, что даже если "горожане" обыграют "канониров" в пятом туре, не смогут догнать их в турнирной таблице. А еще у "Ман Сити" отрицательная разница забитых голов, пока во всех трех матчах Премьер-лиги манкунинацы не смогли сохранить свои ворота "сухими".

Больше одного мяча за игру пропускает "Арсенал", и не может похвастаться идеальной игрой в обороне. Получается компенсировать это атакующими действиями и забитыми голами, поэтому ожидаем, что на "Этихад" забьют обе команды.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 200 матчей;

57 побед Ман Сити, 45 ничьих, 98 побед Арсенала

Общий счет – 241:319

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Все еще не готов помочь своей команде Александр Зинченко, также травмирован один из лидеров "Сити", без которого команде всегда тяжело – Кевин де Брюйне. Зато должен восстановиться уже Агуэро, как и Жезус со Стерлингом после небольших повреждений, возможно, кто-то из них выйдет на поле на игру против "Арсенала". Гостям в этом матче не помогут Мари, Мартинелли, Мустафи, Чемберс. Впрочем, этих игроков можно заменить, достаточно длинные скамьи запасных у команд.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аке, Менди – Фернандиньо, Родри, Б. Силва - Торрес, Марез, Стерлинг.

Арсенал: Лено - Тирни, Луис, Габриэл - Беллерин, Эль-Ненни, Сака, Себальос - Виллиан, Обамеянг, Нкетиа.

ПРОГНОЗ

Команда Гвардиолы постарается с первых минут побежать вперед и доставить проблемы гостям из столицы. Для "Арсенала" важно выдержать этот стартовый натиск, а затем перевести игру в более спокойное русло. Тогда можно неожиданно проводить скоростные контрвыпады и рассчитывать на удачу у ворот соперника. Такая стратегия Артеты на игру срабатывала ни один раз, в пятом туре она может принести очко "канонирам" (вряд ли больше). Прогноз: ничья 1:1.