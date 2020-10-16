Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

17 октября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Смотреть в таблицу АПЛ после 4 туров бессмысленно – вы рискуете увидеть "Эвертон" и "Астон Виллу" среди лидеров (причем, "львам" даже хватило 3 встреч, а не 4, чтобы залезть на вторую строчку), в то время как грозный "Манчестер Сити" неуклюже прячется на 14-й позиции. Рейтинг станет репрезентативным приблизительно через месяц, но подмечать тенденции в игре команд стоит уже сейчас.

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На сегодняшний день "Челси" находится на 7-м месте – команда Фрэнка Лэмпарда без шансов уступила "Ливерпулю" (0:2) и вынуждена была совершать камбэк с "ВБА" (3:3). При этом "синие" победили в матчах с "Брайтоном" (1:3) и "Кристал Пэлас" (4:0). Причем, важен контраст данных успехов, ведь в первом туре с "чайками" лондонцы выглядели блекло, но с "орлами" были действительно сильнее соперника почти во всех компонентах.

Во время международной паузы сломался новичок "Челси" Эдуар Менди – теперь Лэмпарду либо придется возвращать Кепу, либо вновь довериться Кабальеро. Тьяго Силва не поможет своей команде из-за позднего возвращения из Бразилии, но зато Фрэнк сможет рассчитывать на Чилвелла, Пулишича и Зиеша. Под вопросом участие Канте – у Н'Голо мышечное повреждение.

"Саутгемптон" начал сезон с проигрыша "Кристал Пэлас" (1:0) и вылета из Кубка лиги от "Брентфорда" (0:2). Также подопечные Ральфа Хазенхюттля влетели "Тоттенхэму" (2:5), но перед перерывом на поединки сборных сумели собраться и выдать две победы подряд, играя аккуратно возле своих владений – "Бернли" был повержен на выезде (0:1), а "ВБА" обыгран в домашних стенах (2:0). Так же как и "Челси", "святые" не могут похвастаться стабильностью на старте кампании.

Из-за коронавируса Хазенхюттлю не поможет Стюарт Армстронг; Мусса Дженепо испытывает проблемы с подколенным сухожилием, а Мохаммед Салису не набрал игровые кондиции. Зато возвращается после травмы Нейтан Редмонд, а Тео Уолкотт наверняка сыграет за родной клуб спустя 14 лет – вингера взяли в аренду у "Эвертона".

Прогноз. 2:1. "Челси" чаще празднует успех в матчах с "Саутгемптоном", однако за последние 5 лет "святые" дважды выигрывали на "Стэмфорд Бридж", а также расписывали с "синими" мировую. Предположим, что "пенсионеры" смогут грамотно распределиться ресурсами в атаке и забить на один мяч больше, чем гости.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.