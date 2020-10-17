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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(2 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 17 октября, начало встречи в 22:00

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Довольно неплохо "Ньюкасл" начал новый чемпионат и на своем поле способен оказать сопротивление "МЮ". Команда Сульшера находится в ослабленном состоянии, проиграв в двух матчах АПЛ из трех, и имеет один из худших показателей по пропущенным мячам. В прошлом туре "Тоттенхэм" камня на камне не оставил от "красных дьяволов" - 6:1. Сам норвежский специалист как никогда близок к тому, чтобы попрощаться с командой.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Главный судья: К. Поусон (Ланкашир)

Ньюкасл 22:00 Ман Юнайтед

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

"Сороки" в прошлом туре обыграли "Бернли" 3:1, что позволило им разместиться на комфортном месте в середине турнирной таблицы. Правда, была уже одна серьезная неудача у "Ньюкасла" в сезоне 2020/21, во втором туре Премьер-лиги "Брайтон" разгромил "сорок" 3:0 на их поле. Так что стабильности команде Стива Брюса все еще не хватает.

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В прошлом сезоне "Ман Юнайтед" и "Ньюкасл" обменялись домашними победами. На "Олд Траффорде" подопечные Сульшера разгромили "сорок" 4:1. Однако на "Сент-Джеймс Парк" в октябре 2019-го хозяева смогли достойно принять гостей – победа "Ньюкасла" 1:0.

Довольно часто манкунианцы теряют очки в Ньюкасле, это не самый простой выезд для гранда в чемпионате. Достаточно вспомнить февраль 2018-го – опять 1:0 в пользу хозяев, а также боевую ничью 3:3 в 2016-м. Есть высокая вероятность, что в очередной раз "Ньюкасл" даст серьезный бой "Ман Юнайтед", хотя в этот раз цена неудачи для гостей может оказаться слишком высокой. С большим трудом и минимальным преимуществом гости все же наберут три очка. Прогноз: победа МЮ 2:1.

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В статье: "Ньюкасл" Манчестер Юнайтед Прогнозы
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zabo31
17.10.2020 в 12:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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