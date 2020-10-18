Тоттенхэм - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

"Тоттенхэм" всего на одно очко опережает "Вест Хэм" в турнирной таблице, но претендует на попадание в лидерскую группу после пятого тура АПЛ. В последних матчах подопечные Моуриньо показывают свой боевой настрой и нацеленность на результат. Чего только стоят разгромы "МЮ" 6:1 и "Саутгемптона" 5:2. Плюс игра в запасе у "шпор". А еще одна из самых надежных оборон у "Хотспур" в Премьер-лиге - пять пропущенных мячей, меньше только у "Астон Виллы" и… "Вест Хэма".

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни

Тоттенхэм 18:30 Вест Хэм

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

Как и "шпоры", "молотобойцы" в прошлом туре чемпионата добыли разгромную победу. "Вест Хэм" сенсационно разобрался с "Лестером" 3:0 на его поле. А в третьем туре был повержен "Вулверхэмптон" 4:0. Постепенно команда Мойеса выходит на пик формы и после двух поражений от "Арсенала" и "Ньюкасла" реабилитируется перед своими болельщиками. К сожалению, Ярмоленко не имеет места в основе, лишь выходит на замены, да и то не всегда. В четвертом туре Андрей не играл.

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В прошлом чемпионате "Тоттенхэм" дважды обыграл "Вест Хэм". Летом этого года "шпоры" на своем поле забили "молотобойцам" два безответных мяча. А вот осенью 2019-го более интригующий получился поединок, со счетом 2:3 добыли викторию "Хотспур".

Последний раз "Вест Хэм" обыгрывал "Тоттенхэм" не так давно, в апреле 2019-го – 1:0. И это был один из первых матчей "шпор" на своей новой арене. Это лондонское дерби не может похвастаться особой принципиальностью, но время от времени случаются неожиданно зрелищные, непрогнозируемые матчи, развитие которых сложно предугадать. К тому же, обычно противостояния этих соперников получаются очень результативными. Несмотря на надежную игру в обороне в новом чемпионате, сегодня ожидаем много голов. Прогноз: ничья 2:2.