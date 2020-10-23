А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

24 октября. 14:30. Лондон. "Олимпийский"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

После первых пяти туров в АПЛ вы не найдете "Манчестер Сити" в числе лидеров – команда Пепа Гвардиолы располагается на 11-й позиции (7 очков), но имеет матч в запасе. "Вест Хэм", соперник "горожан" в субботнем поединке чемпионата Англии, расположился достаточно близко (7 очков в 5 матчах с лучшей разницей мячей). Наверняка "небесно-голубые" намерены исправлять свое положение.

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"Молотобойцы" невзрачно начали сезон: команда успела уступить "Ньюкаслу" в домашних стенах (0:2), затем проиграть на выезде "Арсеналу" (2:1) и отлететь из Кубка лиги на стадии 1/8 от "Эвертона" (4:1). Да, можно отметить успехи в рамках второго и третьего раунда не самого важного соревнования в матчах с "Чарльтоном" (3:0) и "Халлом" (5:1), однако действительно на качественную дорожку "Вест Хэм" свернул благодаря неожиданному разгрому "Вулверхэмптона" (4:0). Затем коллектив Мойеса (к слову, менеджер уже вернулся на тренерский мостик после коронавируса) ошарашил "Лестер Сити" (0:3) и эффектно обокрал "Тоттенхэм" на стадионе "шпор" (3:3). Таким образом, подопечные Дэвида уже три встречи подряд забивают не меньше трех голов в ворота соперников. Вряд ли такое получится провернуть с "Сити", но тенденция точно из приятных.

Лазарет "Вест Хэма" пустует перед поединком "горожанами", правда, под небольшим вопросом участие в поединке Себастьяна Аллера и Майкла Антонио – футболисты получили микротравмы, но должны успеть восстановиться. Нельзя исключать, что Мойес даст возможность Бенрахма дебютировать за "молотобойцев", а также сделает подарок Ярмоленко на день рождения (23 октября) – по крайней мере, на последнее мы всегда надеемся и ждем.

"Манчестер Сити" остается грозным соперником даже в тех случаях, когда у команды не совсем все гладко. Казалось бы, коллектив Пепа прекрасно начал сезон с побед над "Вулверхэмптоном" (1:3) и в третьем раунде Кубка лиги над "Борнмутом" (2:1), однако затем "Лестер" приехал на "Этихад", по делу разбил хозяев со счетом 2:5 и указал Гвардиоле на проблемы. Также "Сити" неубедительно поделил очки с "Лидсом" (1:1), не совсем уверенно справился с "Арсеналом" (1:0) и "Порту" (3:1). Да, команда побеждает, но при этом в АПЛ много пропускает (столько же, сколько и забивает – 7 голов) и, по субъективному мнению автора анонса, тотально уповает на Кевина Де Брюйне. Особенно это было заметно в поединке с подопечными Бьелсы. В общем, определенные проблемы есть, решать их нужно как можно скорее, а не маскировать покупками дорогостоящих центрбеков.

Конечно, нам бы хотелось увидеть на поле не только Андрея Ярмоленко, но и Александра Зинченко. Тем более, 11-й номер "Сити" уже успел потренироваться со своей командой и даже попасть на скамейку запасных в матче ЛЧ с "Порту". Пеп не сможет рассчитывать на Фернандиньо (бразилец вылетел на 1,5 месяца), Менди и Жезуса; не факт, что выйдут на поле Аке, Ляпорт и Де Брюйне, зато готов играть Агуэро.

Прогноз. 1:3. Гвардиола обыгрывает "Вест Хэм" – на сегодняшний день это аксиома (11 побед в 11 матчах). Больших сложностей со взятием 3 очков в Лондоне возникнуть не должно. К слову, в последних 5 из 6 поединков против "молотобойцев" "Сити" даже сохранял свои ворота на замке, но сейчас не верится, что им удастся провернуть нечто подобное.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.